Humble Store: Double Fines Psychonauts für kurze Zeit gratis abstauben

PC PS4 MacOS andere

Psychonauts ab 2,89 € bei Amazon.de kaufen.

Wer den Action-Adventure-Klassiker Psychonauts bisher noch nicht in seiner Sammlung hat, sollte fix einen Blick in den Humble Store werfen. Dort könnt ihr den Titel von Double Fine Productions aktuell im Rahmen des laufenden „End of Summer“-Sales kostenlos abstauben. Mit dem Store-Besuch solltet euch allerdings nicht so viel Zeit lassen, denn das Angebot gilt nur für die nächsten 48 Stunden. Das Spiel wird in den Versionen für Steam (Windows, Mac und Linux), sowie als DRM-freier Download ausgeliefert. Den Key müsst ihr nach Erhalt spätestens bis Samstag, den 30. September 2017 um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) einlösen.

In Psychonauts schlüpft ihr in die Rolle des übernatürlich-begabten Jungen Raz, dessen sehnlichst wünscht ist es, der Elite-Truppe der übernatürlichen Geheimagenten „Psychonauts“ beizutreten. Als Raz in ihre als Sommerlager für begabte Kinder getarnte Trainingsstätte einbricht, merkt er schon bald, dass etwas nicht stimmt, denn nach und nach verschwinden einzelne Studenten spurlos. Um der Sache auf den Grund gehen setzt Raz seine Fähigkeiten ein, um in die Köpfe der Einwohner einzudringen und findet sich schon bald auf einer spannenden Odysee durch die Gedankenwelt merkwürdiger Wesen, Monster und Wahnsinniger.