The Journey Down - Chapter Three kommt nächste Woche

PC XOne PS4 iOS Linux MacOS

Es sollte schon früher kommen, aber Entwickler SkyGoblin hat am Ende doch ein wenig länger gebraucht, um das finale Kapitel von The Journey Down (Test zu Chapter One) fertigzustellen. Nun aber steht fest, dass The Journey Down - Chapter Three ab dem 21. September bei Steam zum Kauf bereitstehen wird. Weshalb wir keine Zweifel an dem Termin haben? Die Entwickler haben uns einen Testzugang zur Verfügung gestellt. Wer also erfahren möchte, wie das Abenteuer des Rastalocken-Helden zuende geht, der kann sich ab dem 21.9. Gewissheit verschaffen.