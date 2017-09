Divinity - Original Sin 2: Deutsche Sprachfassung erst nächste Woche

PC Linux MacOS

What he says? Nein, keine Frage, nicht jeder Spieler möchte seine Spiele in der englischen Fassung spielen – und das liegt wahrscheinlich sogar eher selten daran, dass der betreffende Spieler nicht ausreichend gut Englisch könnte, um der Story folgen zu können. Wer zum heutigen, finalen Release von Divinity - Original Sin 2 (mehr Infos dazu in dieser News) darauf gehofft hatte, das Rollenspiel würde direkt auch in der deutschen Sprachfassung vorliegen, wird enttäuscht. Aufgrund unerwarteter Probleme auf der Zielgeraden müssen die vollständig lokalisierten Versionen in anderen Sprachen neben Englisch (unter anderem Deutsch und Russisch) leicht nach hinten verschoben werden.

Konkret sollen die übrigen Sprachfassungen am 21. September, also genau eine Woche nach dem heutigen Start per kostenfreiem Update nachgereicht werden. Wer trotzdem schon mal losspielen will, muss sich über mögliche Probleme bei den Spielständen aber laut Larian keine Gedanken machen. Die Savegames der finalen Fassung sollen grundsätzlich mit allen späteren Versionen von Original Sin 2 funktionieren.

Falls ihr euch bis zum Release der deutschen Version lieber die Zeit vertreiben wollt, käme vielleicht dieser Ausschnitt aus einem der Asterix-Filme in Frage, den wir bezüglich dieses Themas irgendwie ganz passend finden.