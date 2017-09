Batman - The Enemy Within: Episode 2 erscheint am 3. Oktober

PC XOne PS4 iOS Android

Telltale Games hat kürzlich den Erscheinungstermin für The Pact, die zweite Folge des Episoden-Adventures Batman - The Enemy Within (im Test) bekannt gegeben. Wie üblich steht die neue Episode allen Besitzern der PC-Version sowie Käufern des Seasonpasses auf Konsole zum kostenlosen Download zur Verfügung. Allzu viele Details zu The Pact gibt es noch nicht. Klar ist jedoch, dass Dr. Harleen Quinzel darin ihr Debüt als Harley Quinn feiern wird.

Mit dem 3.10. verschiebt sich der Release um eine Woche im Vergleich zum ursprünglich genannten Termin. Eigentlich sollte es nämlich bereits am 26. September weitergehen.