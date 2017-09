Super Mario Odyssey: Neue Spielszenen, Amiibos und Konsolenbundle

Switch

Nintendo hat im Rahmen seiner heute Nacht ausgestrahlten Direct-Konferenz auch neue Spielszenen und weitere Informationen zu Super Mario Odyssey (Preview) veröffentlicht – das Video könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Im Rahmen dessen gab der Publisher zudem bekannt, dass ab dem Releasetag des Spiels am 27. Oktober auch ein spezielles Switch-Bundle im Handel verfügbar sein wird. Neben dem auf der Switch vorinstallierten Spiel wird das Paket Joy-Cons in Rot umfassen – also nicht etwa das fast schon magentafarbenen Neonrot, in dem die Joy-Cons bereits verfügbar sind.

Was das Konsolenbundle kosten soll, verriet Nintendo noch nicht. Zu sehen sind auch die drei neuen Amiibos, die parallel zum Verkaufsstart verfügbar sein werden. Dabei handelt es sich jeweils um Mario, Bowser und Prinzessin Peach im Hochzeits-Outfit. Im Spiel selbst schaltet ihr damit aber nicht bloß die entsprechenden Kleidungssets frei, sondern erhaltet auch einen weiteren Bonus. Mit dem Amiibo von Bowser könnt ihr etwa die Fundorte von Spezialmünzen auf der Karte sehen. Die Figuren werden, laut Produktlistung bei Amazon, mit jeweils 14,99 Euro zu Buche schlagen.

Das Konsolen-Bundle zu Super Mario Odyssey erscheint weltweit, allerdings nicht in identischer Form. Während nämlich etwa in Nordamerika zusätzlich noch eine Transporttasche für den Handheld-Teil der Switch (ebenfalls in rot) beiliegt, wird es dieses Extra in der europäischen Variante nicht geben.