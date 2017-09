Zelda Breath of the Wild: Mehr als 200.000 mal in Deutschland verkauft

Switch WiiU

Wie das Branchenmagazin Gamesmarkt berichtet, konnte Nintendo sich für The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test: Note 9.5) kürzlich einen Platin-Award des BIU (Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware) sichern, der für 200.000 verkaufte Einheiten vergeben wird. Die 200.000 Einheiten beziehen sich dabei sowohl auf die Fassungen für WiiU und Switch, wobei auf die letztgenannte, aktuelle Plattform des japanischen Herstellers der Löwenanteil entfallen dürfte. Wie viele Einheiten der Switch in Deutschland bislang genau verkauft werden konnten, ist nicht bekannt. Allein im ersten Monat gelang es Nintendo hierzulande jedoch, 100.000 Switch-Konsolen zu verkaufen – wobei die Nachfrage höher gewesen sein dürfte, der Nachschub an Konsolen aber zwischenzeitlich auf sich warten ließ.

Überschreiten konnte die Marke von 200.000 verkauften Einheiten kürzlich auch Forza Horizon 3 (im Test), einen "Gold-Award" für 100.000 verkaufte Kopien erhielt Sonys PS4-Exklusivtiel The Last Guardian (im Test). The Legend of Zelda - Breath of the Wild erschien am 3. März dieses Jahres als Launch-Titel für Nintendo Switch und für den Vorgänger WiiU.