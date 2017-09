Wolfenstein 2: The New Colossus wird 2018 auch für Switch umgesetzt

PC Switch XOne PS4

Bethesda hat neben der Switch-Umsetzung von Doom in der jüngsten Direct-Conference noch einen anderen Titel für Nintendos Hybrid-Konsole angekündigt. Denn auch Wolfenstein 2 - The New Colossus (Preview) soll für die Switch umgesetzt werden. Viel mehr als dass der Release grob für 2018 geplant ist, bleibt jedoch vorerst ungewiss. Die Versionen für PC, Xbox One und PS4 werden bereits am 27. Oktober den Handel erreichen.