Doom: Ego-Shooter erscheint Ende des Jahres für Switch

PC Switch XOne PS4

Doom ab 5,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie in der neuesten Direct-Conference, die der zurückliegenden Nacht ausgestrahlt wurde, bekannt wurde, wird Bethesda noch mehr als "nur" The Elder Scrolls 5 für Nintendos Switch umsetzen. Noch in diesem Weihnachtsgeschäft soll id Softwares Ego-Shooter Doom (im Test) für die neue Konsole des japanischen Herstellers erscheinen. Einen konkreten Termin oder Details dazu, ob die Switch-Fassung auch über spezielle Funktionen verfügen wird, die es auf PC, Xbox One oder PS4 nicht gibt, verriet die Direct-Conference nicht.

Das Segment aus der Direct-Conference zu den Doom könnt ihr euch direkt unter dieser News im YouTube-Video (circa ab 26:30) anschauen. Doom erschien im Mai 2016, die Switch-Umsetzung ist damit die erste Serieniteration auf Nintendo-Plattformen seit Doom 64.