Project Octopath Traveler: Erste Details zum Switch-RPG // Demo und Trailer verfügbar

Square Enix entwickelt derzeit unter dem Arbeitstitel Project Octopath Traveler ein Rollenspiel, zu dem, außer der Ankündigung Anfang des Jahres im Rahmen des Switch-Releases, noch nicht viel bekanntgegeben wurde. Nun hat Nintendo erste Details, einen Trailer und sogar eine Demo für den Switch-exklusiven Titel veröffentlicht. Den Gameplay-Trailer zum Spiel findet ihr am Ende dieser News, die Demo hingegen gibt es in Nintendos eShop.

Project Octopath Traveller spielt im Land Osterra. Zu Beginn müsst ihr euch für einen der acht spielbaren Charakteren entscheiden, von denen jeder einzigartige Talente sowie eine eigene Geschichte mitbringen soll. Die Wahl eures Charakters hat sowohl Einfluss darauf an welchem Ort ihr in der Spielewelt startet, als auch auf die Möglichkeiten, die ihr im weiteren Spielverlauf haben werdet. So könnt ihr mit dem Krieger Olberic zum Beispiel fast jeden im Spiel zu einem Duell herausfordern, während ihr mit den Fähigkeiten der Tänzerin Primrose Feinde in Fallen locken oder Verbündete im Kampf beschwören könnt. Die Kämpfe sind rundenbasiert und enthalten ein "Boost"-System, welches ähnlich der Kampfmechanik in Bravely Default funktionieren soll: Während des Kampfes sammelt ihr "Boost Punkte", die ihr im Anschluss für das Steigern eurer Fähigkeiten oder während des Kampfes für das Auslösen von besonderen Angriffen oder die Heilung eurer Party-Mitglieder einsetzen könnt.

Umgesetzt wird das Rollenspiel vom Team, das auch bereits Bravely Default (zum Test, Note: 7.5) verantwortet hat. Entgegen der ursprünglichen Ankündigung wird Project Octopath Traveler nicht mehr in diesem Jahr erscheinen, ein Release soll erst im Laufe des Jahres 2018 erfolgen. Auf der, in der nächsten Woche startenden, Tokyo Game Show 2017 wird das Rollenspiel jedoch vertreten sein.