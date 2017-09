Divinity - Original Sin 2: Release des RPGs // Neuer Feature-Trailer

PC

Abenteurer, wetzt die Schwerter und schnappt euch eure Zauberstäbe: Das Fantasy-Rollenspiel Divinity - Original Sin 2 ist seit heute auf den Distributions-Plattformen Steam und GOG digital zum Preis von 44,99 Euro erhältlich.

Das neuste Werk der Larian Studios wurde, wie bereits der preisgekrönte Vorgänger Divinity - Original Sin (im Test: Note 9.0), erfolgreich via einer Kickstarter-Kampagne finanziert und befand sich seit September 2016 fast genau ein Jahr im Early-Access-Status, der mit der heutigen Veröffentlichung der Release-Version endet. Um euch einen weiteren Eindruck vom generellen Gameplay und der überarbeiteten Optik des vielversprechenden RPGs zu verschaffen, hat das belgische Studio vorab einen frischen "Feature"-Trailer veröffentlicht, den wir für euch unter der News zum Abruf eingebunden haben. Dieser zeigt während der über dreiminütigen Laufzeit diverse Gameplay-Szenen aus dem Titel und auch die rundenbasierten Kämpfe werden darin näher beleuchtet.

Divinity - Original Sin 2 kommt mit einigen Neuerungen daher: So werdet ihr mit den neu eingeführten "Origin Storys" tiefer in die Hintergrundgeschichte der zur Auswahl stehenden Spieler-Charaktere eintauchen können, diese bringen jeweils eine persönliche Aufgabe beziehungsweise Quest mit sich. Der im Vorgänger noch auf zwei Spieler beschränkte Koop-Modus, mit dem ihr das komplette Rollenspiel-Abenteuer kooperativ erleben konntet, wurde nunmehr auf bis zu vier Spieler erweitert. Auch das Kampfsystem wurde einer Überarbeitung unterzogen, ebenso andere Spielmerkmale. So wurde der spezielle Humor, der nicht bei jedem Spieler des ersten Teils gut ankam, im Nachfolge-Titel zurückgefahren. Darüber hinaus wurde im letzten Monat bekanntgegeben, dass das RPG eine Vollvertonung bieten wird.

Divinity - Original Sin 2 ist ab sofort für Windows-Systeme erhältlich, die Versionen für MacOS und Linux werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Konsolenversionen, wie sie zum direkten Vorgänger später nachgereicht wurden, sind aktuell noch nicht offiziell angekündigt. Wie gut Original Sin 2 geworden ist, erfahrt ihr voraussichtlich am kommenden Montag im Test auf GamersGlobal.