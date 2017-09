Xenoblade Chronicles 2: Termin, Collector's Edition & Trailer

Switch

Xenoblade Chronicles 2 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Monolith Soft und Nintendo haben den Veröffentlichungstermin für Xenoblade Chronicles 2 bekanntgegeben. Das kommende Japano-Rollenspiel wird ab dem 1. Dezember dieses Jahres exklusiv für die Switch erhältlich sein. Neben einer Standard-Version wird der Titel hierzulande auch in einer „Collector’s Edition“ erscheinen. Diese wird neben dem Spiel noch ein kunstvolles Steelbook, den Original-Soundtrack auf CD, sowie ein 200-seitiges Artbook mit kreativen Arbeiten des Entwicklerteams umfassen. Zum Preis ist bisher noch nichts bekannt.

Des Weiteren hat Nintendo einen neuen Switch Pro-Controller in Stile von Xenoblade Chronicles 2 angekündigt. Dieser wird pünktlich zum Launch des Spiels im Handel erhältlich sein. Im Zuge des heute früh ausgestrahlten Nintendo Director Livestreams wurde auch neues Videomaterial zum Spiel präsentiert. Einen deutsch untertitelten Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. In den Quellenangaben haben wir darüber hinaus ein längeres Video (in englischer Sprache) für euch verlinkt, das euch mehr über die verschiedenen Fraktionen, die wichtigen Charaktere und die gewaltigen Titanen im Spiel verrät. Letzteren werden laut den Entwicklern eine zentrale Rolle in der Geschichte von Xenoblade Chronicles 2 spielen.