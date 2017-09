Uncharted 4: Director Bruce Straley verlässt Naughty Dog

Bruce Straley, der Game Director hinter Spielen, wie The Last of Us (Testnote: 9.0) und Uncharted 4 - A Thief's End (Testnote: 9.5), wird seinen Arbeitgeber Naughty Dog nach mehr als 18 Jahren verlassen. Dies gab der Entwickler in einem Beitrag auf dem Blog des Studios bekannt. Konkrete Gründe nannte er dabei nicht und merkte nur an, dass er sich “anderen Dingen“ widmen möchte. „Nach der Leitung von drei äußerst anspruchsvollen Projekten und einer längeren Auszeit weg vom Büro, hat sich mein Interesse in andere Richtungen verlagert und ich realisierte langsam, dass es für mich Zeit ist, weiter zu ziehen“, so der Macher.

Straley war seit März 1999 für das Studio tätig. Zu den ersten Projekten, in die er involviert war, zählten Crash Team Racing und die Jak-and-Daxter-Reihe. Später stieg er als Co-Art Director bei Uncharted - Drakes Schicksal ein und zeichnete ab Uncharted 2 - Among Thieves (Testnote: 9.0) als Creative Director für die Serie verantwortlich. Zu seinen zukünftigen Plänen äußerte sich Straley nicht. Den kompletten Blogeintrag findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben.