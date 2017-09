Shakes & Fidget: Comic-Serie bekommt eine Adventureumsetzung

PC XOne PS4

Im Winter letzten Jahres erschien das Rollenspiel Shakes & Fidget - The Game, basierend auf den Comicwerken Marvin Cliffords. Der eigenständige Stil scheint ausreichend Fans gefunden zu haben, denn nun hat Clifford einen Adventure-Ableger aus der Reihe angekündigt.

Shakes & Fidget - The Adventure wird erneut aus dem Hause Playa Games kommen, welches in Kooperation mit King Art (The Book of Unwritten Tales) unterstützt wird. In den nächsten Tagen soll die entsprechende Kickstarter-Kampagne öffentlich gemacht werden.

Es handelt sich hierbei um ein klassisches Point-and-Click-Adventure aus dem Shakes & Fidget-Universum. In diesem werden auf amüsante Weise verschiedene Fantasy-Games, wie zum Beispiel World of Warcraft, durch den Kakao gezogen. Wenn euch diese Art von Parodie gefällt, solltet ihr zusätzlich einen Blick auf den Webcomic Lootboy werfen, den wir euch in den Quellen verlinkt haben.

In dem kommenden Spiel, dass für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll, könnt ihr euch auf Rätsel und über 20 Stunden Spielspaß freuen. Darüber hinaus soll es eine deutsche Synchronfassung mit namhaften Sprechern sowie einen Orchester-Soundtrack geben.