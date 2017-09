Arktika.1: 4A Games nennt Release-Termin für den VR-Shooter

PC

Das ukrainische Entwicklerstudio 4A Games arbeitet bekannterweise neben Metro Exodus auch am Virtual-Reality-Shooter Arktika.1, der aktuell für Oculus Rift und Touch entsteht. Nun gab das in Malta ansässige Team auch einen konkreten Termin für die Veröffentlichung des Titels bekannt. Das Spiel wird demnach bereits im kommenden Monat, am 10. Oktober 2017 (und somit ziemlich genau einen Jahr nach seiner E3-Ankündigung) erscheinen.

Die Story von Arktika.1 ist in der Zukunft des Jahres 2120, im Ödland des alten Russlands angesiedelt. Die durch eine Apokalypse verursachte Eiszeit hat die meisten Regionen jenseits des Äquators unbewohnbar gemacht und die wenigen Überlebenden halten sich in Gruppen, in nördlichen und südlichen Gebieten des Landes auf. Die ressourcenreiche Gegend ruft viele Plünderer auf den Plan. Als Söldner einer russischen Kolonie ist es eure Aufgabe, die wertvollen Vorräte der Enklave vor Räubern und gefährlichen Kreaturen der Ödnis zu schützen.

Um die letzten Zufluchtsstätten der Menschheit vor Angriffen zu bewahren, greift ihr sowohl auf traditionelle (aber stark modifizierte) Schießeisen, als auch auf futuristische Waffen zurück, die über verschiedene Munitionsarten und Schussmodi verfügen. Ihr könnt euer Arsenal durch modulare Updates verbessern und mit gefundenen Ressourcen auch eigene Waffen herstellen. Der Titel basiert auf der 4A-Engine und wird als eine „Ganzkörper-VR-Erfahrung“ beschrieben. Im Spiel soll es euch möglich sein, nicht nur mit Touch-Controller Ziele zu erfassen und zu erledigen, sondern vom feindlichen Beschuss auch aktiv in Deckung zu gehen.