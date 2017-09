Wonder Boy - The Dragon's Trap verkaufte sich auf Switch am besten

PC Switch XOne PS4

Die Nintendo Switch scheint sich für Indie-Entwickler zu einer profitablen Plattform zu entwickeln. Wie Omar Cornut von Lizardcube gegenüber Gamasutra angab, verkaufte sich Wonder Boy - The Dragon's Trap auf der neuen Nintendo-Konsole besonders gut – so gut, dass die absoluten Verkaufszahlen auf der Switch die auf PC, PS4 und Xbox One zusammengenommen übertrafen.

Konkrete Zahlen bleibt er zwar schuldig, aber auch Kai Tuovinen von Frozenbyte äußerte sich bezüglich der Switch-Version ihres Spiels Has-Been Heroes positiv und sagt, diese laufe sehr gut. Darüber hinaus meldete sich via Twitter auch forma.8-Entwickler MixedBag auf die Story von Gamasutra. Demnach haben sie zwar mehr Exemplare ihres Titels auf iOS absetzen können, aufgrund des höheren Verkaufspreis sei der Umsatz auf der Switch allerdings höher gewesen.

Allerdings gilt gerade bei Wonder Boy zu beachten, dass es bereits am 18. April und damit erst wenige Wochen nach Veröffentlichung der Switch erschien. Besonders in dieser Zeit war die Konkurrenz im eShop noch bedeutend kleiner, als auf Steam, im PSN oder im Xbox Store.