Avorion: Aktueller Patch überarbeitet Fighter-System und mehr

Der Indie-Titel Avorion, der sich derzeit noch im Early Access befindet, bietet euch die Möglichkeit ganz nach dem Sandkastenprinzip in prozedural generiertem Weltraum völlig eigene Schiffe und Flotten zu bauen. Mit diesen könnt ihr dann ganz genretypisch das All erkunden, Kämpfe durchführen und Handel betreiben. Dabei setzt das Game des in Erlangen ansässigen Studios Boxelware auf die Freude am kooperativen Online-Spiel.

Mit dem neuesten Patch 0.14 wurden die im Hangar eures Schiffes baubaren Fighter, also kleine, eigenständig agierende Kampfschiffe, umfangreich überarbeitet. Unter anderem wurde die Art, wie diese Fighter hergestellt werden komplett neu implementiert, das Verhalten der Fighter angepasst und die Möglickeit geschaffen, eure eigenen Designs zu erstellen. Nebenbei wurden auch noch einige generelle Bugs des Spiels behoben. Die vollständigen Patchnotes findet ihr im Link unter dieser News.

Außerdem besteht für euch die Möglichkeit eine Demo von Avorion auszuprobieren. Auch diese ist unten verlinkt. Das Spiel ist für Windows und Linux verfügbar.