Ōkami HD offiziell angekündigt - Release-Termin, Details und Trailer

PC XOne PS3 PS4

Nachdem es bereits im Vorfeld entsprechende Hinweise durch die koreanischen Prüfstelle auf einen geplanten Release der HD-Version von Ōkami (im PSN-Check) gab, hat Capcom diese nun auch offiziell für PC, Xbox One und die PS4 angekündigt. Gleichzeitig gab der japanische Entwickler und Publisher auch einen konkreten Release-Termin bekannt. Der Titel wird demnach ab dem 12. Dezember dieses Jahres zum Preis von 19,99 Euro erhältlich sein.

Die Konsolenumsetzungen werden laut Capcoms Angaben sowohl digital, als auch im Handel erhältlich sein. Bei dem PC beschränkt sich der Hersteller auf einen Release via Steam. Käufer des Spiels können verbesserte Grafik mit Auflösungen bis 4K (Ultra-HD) erwarten. Zudem wird es möglich sein, über die Einstellungen zwischen dem Breitbildformat und dem alten 4:3 Format zu wählen. Die interaktiven Ladebildschirme aus dem 2006 für die PS2 erschienenen Original sind auch in der HD-Version dabei. Ihr werdet also die Möglichkeit haben euch zusätzliche Dämonenreißzähne zu verdienen, die ihr dann gegen Ingame-Items eintauschen könnt.

Ōkami ist von der japanischen Folklore und den Legenden des Landes inspiriert. Das Spiel erzählt die Geschichte der Sonnengöttin Amaterasu, die die Form des legendären weißen Wolfs Shiranui annehmen kann und ihre magischen Fähigkeiten dazu nutzt, um den achtköpfigen Dämonen Orochi zu besiegen und das Land Nippon, die er durch seine Tyrannei in eine Ödnis verwandelte, wieder im alten Glanz erstrahlen zu lassen. Passend zur Ankündigung wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt: