Humble Store: Bundle mit Spielen von Capcom, Sega und Atlus gestartet

Humble bietet diese Woche ein neues Bundle an, das ausgewählte Titel aus den Portfolios von Capcom, Sega und Atlus umfasst. Unter anderem sind hier Titel, wie Zeno Clash 2, Bionic Commando (Testnote. 6.5), Sonic Adventure 2, Resident Evil 4 HD (Testnote: 7.0), Rollers of the Realm und Devil May Cry 4: Special Edition enthalten. Ihr zahlt wie gewohnt was ihr wollt und könnt euren Betrag zwischen den Publishern, Humble Tip und fünf Wohltätigkeitsorganisation (von denen ihr eine selbst bestimmt) aufteilen. Hier das komplette Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,83 Cent):

Bionic Commando

Citizens of Earth

Rollers of the Realm

Sonic Adventure 2

Zeno Clash 2

Zehn Prozent Rabatt auf Humble-Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 6,47 US-Dollar (5,39 Euro):

Ab einem Betrag von mehr als 12,00 US-Dollar (10,00 Euro):