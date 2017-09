Thimbleweed Park ab dem 21. September für Nintendo Switch

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Nachdem Ron Gilberts Point-and-Click-Adventure Thimbleweed Park (im Test: Note 9.0) bereits im März für PC und Xbox One erschienen ist und seit Ende August auch PS4-Besitzern zum Kauf zur Verfügung steht, ist es in neun Tagen auch auf Nintendo Switch soweit. Am 21.9. könnt ihr Thimbleweed Park im eShop erwerben und auf Nintendos Hybrid-Konsole spielen.

In den Staaten wird der Preis bei 19,99 US-Dollar liegen, ein Europreis wurde noch nicht genannt. Allerdings ist davon auszugehen, dass er am Ende bei 19,99 Euro liegen wird. Thimbleweed Park verfügt in der Switch-Fassung über eine große Besonderheit. Im Handheld-Modus könnt ihr das Spiel nämlich über die Touchfunktionen des Bildschirms bedienen. Auch im Handheld-Modus ist alternativ die gelungene Eingabe über das Gamepad respektive die Joy-Cons der Switch möglich.