The Evil Within 2 ungeschnitten ab 18, neuer Gameplay-Trailer

PC XOne PS4

Wie wir euch bereits in unserer Gamescom-Preview zu The Evil Within 2 verraten haben, legt das Sequel zu Shinji Mikamis Survival-Actionspiel mehr Wert auf psychologischen Horror. Blutig und brutal ist der Titel natürlich trotzdem, wenn Hauptfigur Sebastian Castellanos gezielt den Kopf seiner Gegner unter Beschuss nimmt. Wie Bethesda heute bekannt gab, wird The Evil Within 2 aber auch hierzulande ungekürzt erscheinen. Das Prüfgremium der USK erteilte der unzensierten Fassung The Evil Within 2 eine Altersfreigabe ab 18 Jahren.

Unter dieser News könnt ihr euch zudem einen neuen Gameplay-Trailer anschauen, der den Namen "Wettlauf gegen die Zeit" trägt. The Evil Within 2 ist der offizielle Nachfolger zum 2014 veröffentlichten The Evil Within (im Test: Note 8.5). Das für PC, PlayStation 4 und Xbox One für den 13. Oktober angekündigte Spiel wird wie der Vorgänger von Tango Gameworks entwickelt. Allerdings übernimmt Firmengründer und Resident Evil-Schöpfer Shinji Mikami nicht mehr dieselbe Rolle in der Produktion.