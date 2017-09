Outcast - Second Contact: Die Erkundung der Welt im neuen Video

PC XOne PS4

Appeal und Bigben Interactive haben ein neues Video zu Outcast - Second Contact (im Anspielbericht) veröffentlicht, das die Erkundung Adelphas in den Vordergrund rückt. In dem rund drei Minuten langen Clip stellen die Macher nochmal die einzelnen offenen Regionen der Welt vor, zwischen denen ihr mit Hilfe von Daokas (Portalen ) hin und her reisen könnt. Auch könnt ihr einen ausführlicheren Blick auf das verbesserte Kampfsystem und einige Waffe werfen.

Das deutsch untertitelte Video (in den Optionen zuschaltbar) könnt ihr euch weiter unten zu Gemüte führen. Outcast - Second Contact wird noch in diesem Jahr für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Einen konkreten Release-Termin nannte das Studio bisher noch nicht.