Nintendo: Neue Lieferungen des NES Mini und SNES Mini kommen 2018

Das ist mal eine Überraschung: Alle, die an einem NES Mini oder SNES Mini interessiert waren, aufgrund der hohen Nachfrage aber leer ausgingen, dürfen sich auf 2018 freuen. Wie Nintendo via Twitter bekanntgab, werden beide Geräte erneut in den europäischen Handel kommen. Während bei dem noch nicht veröffentlichten, aber in Onlinestores schon überall vergriffenen SNES Mini lediglich von einer Aufstockung der Lieferungen in 2018 die Rede ist, wird der Zeitraum der Neuveröffentlichung beim NES Mini aktuell auf den nächsten Sommer eingegrenzt.

Weitere Informationen sollen in Zukunft folgen. Doch es ist davon auszugehen, dass Nintendo bei der Mini-Variante des NES bei seinen Zulieferern eine komplett neue Fuhre in Auftrag gegeben hat. Beim SNES hingegen könnte die Produktionsmenge kurzfristig erhöht worden sein, nachdem der Hersteller bemerkt hat, dass auch hier die Nachfrage größer als ursprünglich angenommen ausfällt. Auch in den USA sollen weitere Lieferungen beider Systeme in den Handel gebracht werden.

Erst kürzlich hatte Reggie Fils-Aime, Präsident von Nintendo of America, davor gewarnt, das SNES Mini online zu überteuerten Preisen zu kaufen und darauf hingewiesen, dass weitere Exemplare in die Läden kommen werden:

Ich bitte euch wirklich darum, auf Auktionsseiten nicht für das SNES Classic zu bieten. Niemand sollte mehr als 79,99 Dollar dafür zahlen.

Mit der jetzigen Ankündigung dürfte klar sein, dass Fils-Aime nicht zu viel versprochen hat.

Während das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System bereits im November des letzten Jahres auf den Markt kam (und sofort vergriffen war), steht die erste Veröffentlichung des SNES-Gegenstücks noch bevor. Vorbesteller erhalten ihr Exemplar am 29. September oder holen es an diesem Tag bei ihrem Händler vor Ort ab. Wenn ihr schon vorab wissen wollt, was sich in der Verpackung befindet, empfehlen wir euch unser Unboxing-Video, das auch einige Szenen aus dem Menü und aus Super Mario Kart enthält.

Darüber hinaus werden wir auf GamersGlobal demnächst ein Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System verlosen. Der glückliche Gewinner wird sein Gerät vermutlich schon am Erscheinungstag auspacken dürfen.