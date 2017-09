Alle Infos zu iPhone X, iPhone 8, Apple Watch Series 3 und Apple TV 4K

iOS

Das iPhone X

Das iPhone 8 und iPhone 8 Plus

Apple Watch Series 3

Apple TV 4K

iOS 11 und weitere Infos

Die neuen iPhones werden inklusive iOS 11 ausgeliefert. Auf eure älteren Geräte könnt ihr die neueste Firmware ab dem 19. September herunterladen. An dieser Stelle noch mal der Hinweis, dass 32-Bit-Apps mit iOS 11 nicht mehr unterstützt werden.

Die Apple Air Pods erhalten eine separat erhältliche Aufbewahrungsdose zum drahtlosen Aufladen.

Die großen Überraschungen sind bei der heute abgehaltenen Keynote von Apple ausgeblieben. Wie bereits im Vorfeld vermutet, wurden gleich mehrere neue iPhone-Modelle, die dritte Generation der Apple Watch, ein Apple TV mit 4K-Unterstützung sowie ein neuer iPod Touch vorgestellt. Welche Eigenschaften die neuen Geräte mit sich bringen, das erfahrt ihr im Folgenden.„One More Thing“ ganz nachhatte sich CEOfür das Ende aufgespart, doch eigentlich wusste schon jeder, was nun kommt. Denn der größte Wirbel wurde im Vorfeld der Keynote ohne Zweifel um das neue Flaggschiff im iPhone-Portfolio gemacht. Das Premium-Modell hört auf den Namen iPhone X (gesprochen „Ten“, zum zehnjährigen iPhone-Jubiläum) und ist mit einem 5,8 Zoll großen OLED-Bildschirm mit HDR-Support ausgestattet, der die gesamte Front einnimmt. Lediglich der Bereich rund um die Kopfhörer und die Frontkamera wird ausgelassen, direkt links und daneben befindet sich die Statusbar mit Infos wie der Uhrzeit oder dem Empfang. Der Rahmen wurde aus Edelstahl gefertigt.Der Homebutton, der seit dem ersten Modell vor zehn Jahren als eines der Markenzeichen des iPhone galt, entfällt erstmals. Damit wird auch auf die Anmeldetechnik Touch ID verzichtet. Das iPhone X könnt ihr entsprechend nicht mehr mit eurem Fingerabdruck entsperren, sondern mit einem Tipp auf das Display. Siri ruft ihr beispielsweise über den Sidebutton auf, das Multitasking über einen Wisch vom unteren Rand nach oben. Zusätzlich gibt es erstmals die Gesichtserkennungssoftware Face ID, deren Funktion laut Apple durch mehrere Sensoren und etwa eine Infrarotkamera sichergestellt wird und auch bei Dunkelheit arbeiten soll. Die Gefahr, dass jemand anderes euer iPhone per Face ID entsperren kann, soll bei 1:1.000.000 liegen.Das iPhone X wird kabellos per Qi-Standard geladen werden können. Alternativ könnt ihr weiterhin ein Kabel an den Lightning-Anschluss anschließen. Die Kamera erhält dank zweiter Linse (anders als beim iPhone 8 Plus sind sie hier untereinander angeordnet) zudem einen erweiterten Porträtmodus und diverse neue Aufnahmemodi beherrschen – darunter etwa 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde sowie einen Slowmotion-Modus mit 240 Bildern in der Sekunde bei 1080p. Der Porträtmodus funktioniert auf dem iPhone X auch mit der Frontkamera bei Selfies.Im Inneren des iPhone X werkelt der neue A11-Bionic Prozessor. Die Auflösung des Displays, für das sich Apple den Begriff Super Retina Display hat einfallen lassen, liegt bei 2.436 x 1.125 Pixel, was bei 5,8 Zoll einer Pixeldichte von 458 Pixel pro Zoll entspricht (höchster Wert für ein iPhone bisher). Genaue Angaben zum Akku werden wie gewohnt nicht gemacht, die Laufzeit soll jedoch zwei Stunden über der des iPhone 7 liegen.Das iPhone X wird in zwei Farben (Silber und Spacegrau) und in zwei Speichervarianten (64 GB und 256 GB) zur Verfügung stehen. Für 64 GB internen Speicher fallen 999 Dollar an – damit befindet sich das Gerät auch preislich im absoluten Premiumsegment. Vorbestellungen werden ab dem 27. Oktober möglich sein, die Auslieferung erfolgt zum 3. November.Bei der Vorstellung der direkten Nachfolger zum iPhone 7 und iPhone 7 Plus schritt Apple anfangs überraschend schnell durch das Programm. Phil Schiller stürzte sich entsprechend gleich auf die Fakten. Die „S“-Generation wird übersprungen, die Geräte heißen iPhone 8 und iPhone 8 Plus und haben wir bisher einen 4,7-Zoll- beziehungsweise einen 5,5-Zoll-Bildschirm. Überhaupt erinnert die Optik stark an die Vorgängermodelle.Eine kleine Überraschung: Auch das iPhone 8 ist für die kabellose Ladung via Qi-Standard bereit. Bei den Farben steht dieses Mal eine kleinere Auswahl zur Verfügung. Silber, Spacegrau und ein neues Gold-Finish – das war es. Der A10 aus dem iPhone 7 wird vom A11 Bionic mit 64-Bit-Technik abgelöst. Beim Einsatz von vier Kernen ist laut Apple eine Leistungssteigerung von 70 Prozent gegenüber dem A10 drin, die GPU ist immerhin noch 30 Prozent schneller.Wie das iPhone X verfügt auch das iPhone 8 Plus mit seiner 12MP-Kamera über die neuen Porträtmodi, eine 4K-Aufnahme mit 60 FPS und eine Slowmo mit 240 FPS bei Full HD. Darüber hinaus möchte Apple mit „ARKit“ das Thema Augmented Reality angehen. Als Beispiel hierfür zeigten sie etwa ein Baseballspiel, bei dem ihr euch vor Ort die Namen der Spieler im iPhone-Display anzeigen lassen könnt.Interessierten Käufern stehen jeweils zwei Speichervarianten zur Auswahl, wenn das iPhone 8 und iPhone 8 Plus ab dem 22. September ausgeliefert werden (Vorbestellungen ab dem 15. September möglich). Die 64 GB-Modelle kosten 699 Dollar bei dem iPhone 8 und 799 Dollar beim iPhone 8 Plus.Mit der Series 3 wurde eine neue Apple Watch vorgestellt. Die dritte Generation kommt optional erstmals mit einem eigenen LTE-Modul daher, sodass nicht mehr ständig eine Verbindung zu einem iPhone oder einem WLAN vorhanden sein muss. So werdet ihr unter anderem auch direkt über die Uhr eure Musik per Apple Music abrufen können. Die dritte Generation der Smartwatch wird am 22.9. in zwei Varianten in den Handel kommen. Die Variante mit LTE-Modul startet bei 399 Dollar, die ohne bei 329 Euro. Vorbestellungen werden ab dem 15.9. entgegengenommen.Das Apple TV erfährt wir vorher angenommen ebenfalls ein Update. Die größte Neuerung liegt, das sagt bereits der Name, in der Unterstützung von 4K-Videos mit zusätzlichem HDR. Als Prozessor kommt der A10X aus dem iPad Pro zum Einsatz. 4K-Filme aus dem iTunes-Store entsprechen preislich ihren Full-HD-Pendants und werden kostenlos upgegradet. Die Variante mit 32 GB kostet 179 Doller, 64 GB interner Speicher kosten 199 Dollar. Erhältlich ist das Apple TV 4K ab dem 22. September. Von einer neuen Siri Remote war in der Keynote allerdings keine Rede.