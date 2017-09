10 Gerüchte und Leaks zur heutigen iPhone-Präsentation

iOS

1. Apple wird zwei iPhone-Gerätereihen vorstellen

2. Das Display des iPhone X nimmt die gesamte Front ein

So könnten die drei neuen iPhone-Modelle aussehen, die heute vorgestellt werden.

3. Der Homebutton wird beim iPhone X gestrichen

4. Face ID als Ersatz für Touch ID im iPhone X

5. Kabelloses Laden durch Induktion

6. Das iPhone X startet bei 999 Dollar

Aktuell ist von drei Farbvarianten für das iPhone X die Rede. Die zwei Kameralinsen könnten untereinander angebracht sein.

7. Neue Kamerafunktionen und erweiterter Porträtmodus

8. Gratiszugang zu Apple Music für Käufer des iPhone X

9. Apple stellt die dritte Generation der Apple Watch vor

10. Apple stellt ein neues Apple TV mit 4K und neuer Fernbedienung vor

Es hat schon Tradition: Jedes Jahr im September lädt Apple zur einer Keynote, auf der die neuesten iPhones vorgestellt werden. Dieses Jahr findet die Veranstaltung erstmals im Steve Jobs Theater auf dem neuen Apple Campus in Cupertino statt. In den letzten Wochen brodelte die Gerüchteküche besonders stark, zudem drangen überraschend viele Infos über bereits veröffentlichte Firmware-Version nach außen. Was euch bei der Präsentation heute Abend ab 19 Uhr deutscher Zeit erwartet, möchten wir im Folgenden mit den zehn größten Gerüchten und Leaks zusammenfassen.Während der Keynote werden wir in dieser News live kennzeichnen, ob sie sich bestätigt haben, bevor wir euch nach ihrem Ende zeitnah alle relevanten Infos liefern.Wahr oder falsch?Eigentlich wären nach dem iPhone 7 und dem iPhone 7 Plus dieses Jahr die Modelle iPhone 7S und iPhone 7S Plus an der Reihe. Diese leichte Weiterentwicklung der aktuellen Geräte soll es zwar auch dieses Jahr geben, aktuellen Informationen aus der Golden-Master-Version von iOS 11 zufolge soll die S-Reihe jedoch übersprungen werden und gleich zum iPhone 8 und iPhone 8 Plus übergegangen werden. Interessanter ist jedoch das diesjährige iPhone-Topmodell anlässlich des 10-jährigen Jubiläums – das erste iPhone kam in den USA am 29. Juni 2007 auf den Markt. Das Gerät soll auf den Namen iPhone X hören.Wahr oder falsch?Wenn die bisherigen Leaks Recht behalten, wird das OLED-Display des neuen Flaggschiffs fast die gesamte Glasfront einnehmen und ein annähernd rahmenloses Design haben. Lediglich am Lautsprecher wird es oben in der Mitte eine Aussparung geben, an der zusätzlich wohl auch die Frontkamera und ein Sensor für die Umgebungsbeleuchtung angebracht sind. Die Statusbar mit dem aktuellen Empfang, der Uhrzeit und weiteren Infos soll links und rechts neben den Kopfhörer wandern. Die Auflösung des Displays wird vermutlich bei 2.436 x 1.125 Pixel auf eine Diagonale von 5,8 Zoll (14,7 Zentimeter) liegen. Bei den Displays der beiden iPhone-8-Modelle soll sich hingegen kaum etwas ändern, weiterhin soll es sich auch um ein LC-Display handeln.Wahr oder falsch?Bei einem Display über die komplette Front bleibt die Frage, was mit dem Homebutton passiert. Gerüchteweise hat es Apple nicht geschafft, den Homebutton zufriedenstellend unter dem Glas unterzubringen und damit in das Display zu integrieren. Auf eine Lösung mit einem Homebutton auf der Rückseite wollte man sich ebenfalls nicht einlassen.Wahr oder falsch?Ohne einen Homebutton entfällt auch der seit dem iPhone 5S bewährte Fingerabdruck-Sensor Touch ID. Die Entsperrung des Premiummodells könnte über eine Gestensteuerung funktionieren, zusätzlich soll Apple aber auch auf Gesichtserkennung mit dem Namen Face ID setzen. Eine kleine Animation zu Face ID ist bereits seit einigen Tagen im Umlauf. Sie zeigt, wie man seinen Kopf bei der Einrichtung bewegen soll.Wahr oder falsch?Mit dem iPhone X könnte Apple erstmals auf ein Laden per Induktion setzen. Ob es zusätzlich noch einen Anschluss für die bisher gängigen Lightning-Kabel geben wird, ist fraglich – schließlich könnte der hierfür benötigte Platz im Gehäuse anderweitig genutzt werden. Ersten Berichten zufolge soll bei der Induktionsladung der verbreitete Qi-Standard zum Einsatz kommen, wobei nicht auszuschließen ist, dass Apple Änderungen an diesem vornimmt, um nur zertifizierte Ladegeräte kompatibel zu machen.Wahr oder falsch?Während iPhone 8 und iPhone 8 Plus vermutlich wieder ab etwa 750 Euro beziehungsweise etwa 900 Euro zum Kauf bereitstehen werden, soll sich das "Premium" des iPhone X auch im Preis bemerkbar machen. Aktuell wird von einem Einstiegspreis von 999 Dollar ausgegangen, der Euro-Preis würde vermutlich im selben Rahmen liegen. Ausgehend von drei Speicher-Varianten könnte das Modell mit der größten Kapazität bei 1.300 Dollar oder mehr liegen.Wahr oder falsch?Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Kamera sämtlicher neuen iPhone-Modelle Videos in 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde aufzeichnen können (bisher waren in 4K nur 30 Bilder pro Sekunde möglich). Neben weiteren neuen Videomodi wie eine Slow-Motion mit 240 Bildern pro Sekunde bei 1080p soll auch der im letzten Jahr beim iPhone 7 Plus eingeführte Porträtmodus erweitert werden und nun spezielle Beleuchtungsfunktionen bieten. Da lediglich das iPhone 8 Plus und das iPhone X eine zweite Kameralinse an Bord haben werden, wird diese Technik wie der normale Porträtmodus dem normalen iPhone 8 vorenthalten bleiben.Wahr oder falsch?Hierbei handelt es sich um ein Gerücht, zu dem es bisher keine Hinweise in Firmwares oder dergleichen gab: Käufer des iPhone X könnten als Bonus einen einjährigen Gratiszugang zum Musik-Streamingdienst Apple Music erhalten. Zusätzlich wären auch 200 GB Speicher in der iCloud nicht ganz unrealistisch. Der Preis für ein Jahresabonnement bei Apple Music liegt bei 99 Euro, die iCloud würde bei 35,88 Euro im Jahr liegen. Zusammen könnte Apple seinen Kunden auf diese Weise also 134,88 Euro schenken und sie gleichzeitig an ihre Zusatzdienste gewöhnen.Wahr oder falsch?Nachdem erst im letzten Jahr die zweite Apple Watch eingeführt wurde, soll Apple das heutige Event auch dafür nutzen, die dritte Generation ihrer Smartwatch vorzustellen. Die größte Neuerung wird, sollte es sich bewahrheiten, ein LTE-Modul sein, sodass die Uhr auch unabhängig von einem verbundenen iPhone und WLAN funktioniert. Ein schnellerer Prozessor sowie eine verbesserte Akku-Laufzeit stehen ebenfalls auf der Gerüchteliste.Wahr oder falsch?Auch das Apple TV soll eine Überarbeitung erfahren. Speziell ist hier von einer Unterstützung von 4K-Videos die Rede. Interessant sind aber auch Hinweise auf eine neue Siri-Remote. Die könnte nämlich wie die aktuellen iPhones mit 3D-Touch ausgestattet sein und so mit einem festen Druck auf das Glas ein haptisches Feedback übermitteln.