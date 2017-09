TGS 2017: Sony gibt Lineup und Zeitplan für Livestreams bekannt

In der nächsten Woche wird in Japan wieder die Tokyo Game Show stattfinden. Nachdem bereits einige Teilnehmer, wie zum Beispiel Square Enix oder auch Sega und Atlus, ihre Titel bekanntgegeben haben, hat nun auch Sony sein Lineup sowie den Zeitplan der zeitgleich veranstalteten Internet-Show enthüllt. Welche Titel an Sonys Stand für die Besucher der Messe spielbar sein werden hat der Publisher dabei nicht verraten, sondern diese einzig nach System und Bühnenpräsens gegliedert.

Sony weißt allerdings darauf hin, das sich das Lineup noch erweitern könnte. Sony Interactive Entertainment veranstaltet zwei Tage vor dem Start der TGS, am 19. September um 16 Uhr Ortszeit, eine Pressekonferenz, bei der weitere Spiele vorgestellt werden sollen. Wenn ihr also einen Titel vermisst, dann könnte dieser vielleicht noch ergänzt werden. Die Pressekonferenz könnt ihr hierzulande um 9 Uhr auf dem japanischen Playstation-Channel auf Youtube live mitverfolgen. Das bisher veröffentlichte Lineup besteht aus folgenden Spielen:

Titel für die Playstation 4:

Call of Duty - WW 2 , SIE

, SIE Code Vein , Bandai Namco

, Bandai Namco Detroit - Become Human , SIE

, SIE Dissidia Final Fantasy NT , Square Enix

, Square Enix Dragon Ball FighterZ , Bandai Namco

, Bandai Namco Dynasty Warriors 9 , Koei Tecmo

, Koei Tecmo Earth Defense Force 5 , D3 Publisher

, D3 Publisher Gran Turismo Sport , SIE

, SIE Itadaki Street Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary (Square Enix)

(Square Enix) Knack 2 , SIE

, SIE Marvel vs. Capcom - Infinite , Capcom

, Capcom Monster Hunter - World , Capcom

, Capcom Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs , Level-5

, Level-5 Sword Art Online - Fatal Bullet , Bandai Namco

, Bandai Namco Taiko Drum Master - Drum Session! , Bandai Namco

, Bandai Namco Yakuza Kiwami 2, Sega

Titel für Playstation VR:

The Elder Scrolls 5 - Skyrim VR , Bethesda Softworks

, Bethesda Softworks Gran Turismo Sport, SIE

Monster of the Deep: Final Fantasy 15 , Square Enix

, Square Enix No Heroes Allowed! VR , SIE

, SIE Summer Lesson: Chisato Shinjo – Shichiyou no Etude (Basic Game Pack), Bandai Namco

Außerdem wird Sony dieses Jahr am 21., 23. und 24. September ein Liveprogramm von der TGS streamen. Bei der "Playstation Presents at TGS 2017" genannten Live-Show, die täglich zwischen 10 und 17 Uhr Ortszeit (hierzulande als von 3 bis 10 Uhr) veranstaltet wird, werden folgende Spiele vertreten sein (den kompletten Inhalt und Zeitplan des Programms findet ihr in der News der Kollegen von gematsu):

Code Vein, Bandai Namco (23.09. 06:00 bis 6:40 Uhr MEZ)

Detroit - Become Human, SIE (23.09. 07:00 bis 07:40 Uhr MEZ)

Dissidia Final Fantasy NT, Square Enix (24.09. 04:30 bis 05:10 Uhr MEZ)

Dynasty Warriors 9, Koei Tecmo (24.09. 06:00 bis 06:40 Uhr MEZ)

Gran Turismo Sport, SIE (24.09. 09:00 bis 09:40 Uhr MEZ)

Monster Hunter - World, Capcom (23.09. 05:00 bis 05:40 und 24.09. 07:00 bis 07:40 Uhr MEZ)

Yakuza Kiwami 2, Sega (24.09. 08:00 bis 08:40 Uhr MEZ)

Außerdem wird, wie in den letzten Jahren, unser Chef-Redakteur Jörg Langer wieder in Tokyo vor Ort sein und über aktuelle Titel und die neusten Trends der TGS berichten. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer News: TGS 2017 Crowdfunding: 2 Tokio-Dokus & Foto-Reportagen (Statistik & Top-Spender).