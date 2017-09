Tooth and Tail: Actiongeladene Echtzeitstrategie mit Tieren

PC PS4 Linux MacOS

In Tooth and Tail von Pocketwatch Games geht es ordentlich zur Sache: die Tiere des Waldes haben beschlossen ab sofort nur noch Fleisch zu essen. Über ein Lotteriesystem werden die Waldbewohner ausgewählt, um in der Bratpfanne zu landen. Als diverse Kinder der herrschenden Schar an Tieren an der Reihe sind geopfert zu werden, kommt es zur Revolution. Und nebenbei versucht auch die Geheimpolizei, ein Stück vom Braten abzubekommen.

Ausgehend von diesem zugegebenermaßen etwas skurrilen Setting schlagt ihr euch in Tooth and Tail in kurzen und actionreichen Echtzeit-Partien auf zufallsgenerierten Karten mit den tierischen Protagonisten. Ihr kontrolliert einen Fahnenträger der vier Fraktionen: den Langjacken, den Bürgerlichen, der Geheimpolizei und der Geistlichkeit. Als Fahnenträger könnt ihr Windmühlen in euren Besitz übernehmen, was als Futter sogleich eure einzige Resource darstellt, um dann mit Hilfe des Futters diverse Tierbauten zu errichten und zu versorgen. Diese Bauten generieren während der gesamten Partie immer neue Einheiten, von denen es etwa 20 verschiedene gibt. Neben Whiskey trinkenden Eichhörnchen oder Flammenwerfer-Wildschweinen kommen auch Minen, Geschütze, Artillerie und weiteres martialisches Werkzeug zum Einsatz.

In der Einzelspielerkampagne mit 24 Missionen verfolgt ihr die Geschichte aus der Sicht aller Fraktionen. Das Hauptquartier jeder Fraktion dient dabei als Kampagnenkarte, in der ihr euch frei bewegen könnt. Die Kampagne bietet dabei mehrere Möglichkeiten, das Spielziel zu erreichen. Interessant ist auch die Sprachausgabe, eine Kunstsprache, die entfernt an eine Mischung aus Italienisch und Russisch erinnert.

Die Mehrspieler-Partien sind darauf ausgelegt, dass ihr übers Internet sowohl mit als auch ohne Bewertungen sowie im lokalen Splitscreen spielen könnt. Dabei werden sowohl Gamepads als auch Tastatur und Maus unterstützt. Bots können fehlende Mitspieler hier jederzeit ersetzen. Zur Wiederholung könnt ihr den Zufallswert abspeichern, wenn euch eine Karte besonders gut gefallen hat.

Tooth and Tail ist ab sofort für Windows, macOS und Linux bei Steam, GOG (gamersglobal.de Partnerlink), sowie für die PS4 auf PSN verfügbar. Mehrspielerschlachten zwischen allen Systemen werden vom Entwickler unterstützt. Im Anschluss könnt ihr euch ein Gameplay-Video der Solo-Kampagne ansehen.