NBA 2K18: Entwickler nennt die PC-Systemanforderungen / TV-Spot

Mit NBA 2K18 werden werden Visual Concepts und Publisher 2K Sports in wenigen Tagen den diesjährigen Ableger der Sportsimulationsreihe für PC und Konsolen veröffentlichten. Und damit ihr wisst, ob euer Rechner die technischen Voraussetzungen erfüllt, wurde nun auch die offiziellen Systemanforderungen genannt. Sorgen muss sich aber niemand machen, denn diese fallen wie schon beim Vorgänger recht moderat aus. So benötigt ihr lediglich einen Intel Core i5 und eine GTX 770, um den Titel mit hohen Grafikeinstellungen zu genießen. Hier die Details:

Mindestsystemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7, 8.1 oder 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i3-530 mit 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 805 mit 2.50 GHz

Grafikkarte: Nvidia Geforce GT 450 / ATI Radeon HD 6770

Grafikspeicher: 1 GB

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Festplatte: 70 GB freien Speicher

DirectX: Version 11

Soundkarte: DirectX 9.0x kompatibel

Anmerkung: Dual-Analog-Gamepad empfohlen

Empfohlene Hardware:

Betriebssystem: Windows 7, 8.1 oder 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i5-4430 mit 3 GHz / AMD FX-8370 mit 3.4 GHz

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 770 / ATI Radeon R9 270

Grafikspeicher 2 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplatte: 70 GB freien Speicher

DirectX: Version 11

Soundkarte: DirectX 9.0c kompatibel

Anmerkung: Dual-Analog-Gamepad empfohlen

Um euch schon mal auf die Veröffentlichung einzustimmen, wurde auch ein TV-Spot veröffentlicht, in dem diverse NBA-Stars, wie D’Angelo Russell (Los Angeles Lakers), Isaiah Thomas (Sacramento Kings), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) und Kyrie Irving (Boston Celtics) einen Auftritt haben. Den Clip könnt ihr euch weiter unten anschauen. NBA 2K18 wird ab dem 19 September für PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Xbox 360 und die PS3 erhältlich sein. Vorbesteller können bereits vier Tage früher, am 15. September loslegen.