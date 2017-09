Nintendo Direct am 14. September unter anderem mit Super Mario Odyssey

Switch 3DS

Nintendo hat für den 14. September eine neue "Nintendo Direct"-Ausgabe angekündigt, eine Videoshow, in der der japanische Hersteller über die aktuellen und künftigen Produkte für seine Spieleplattformen informiert. In der Direct-Ausgabe, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 0:00 Uhr ins Netz gestreamt wird (später aber unter anderem auch im YouTube-Kanal von Nintendo abrufbar ist) soll es neben kommenden Titeln für die Switch auch um Games für die 3DS-Produktfamilie gehen. Eine spezielle Betrachtung soll der Switch-Exklusivtitelerfahren, zu dem Nintendo neue Details preisgeben will.Wir werden das neue Hüpfabenteuer von Klempner Mario übrigens schon bald bei Nintendo selbst spielen können. Von unseren Spieleindrücken werden wir euch aller Voraussicht nach schon bald im Rahmen eines Preview-Artikels berichten können – möglicherweise auch in Verbindung mit einem Video mit selbstgegrabbten Spielszenen.