GOG-Weekly-Sale: 3 Spiele gratis, wenn ihr mehr als 12 Euro ausgebt

Auf GOG.com ist mit dem Beginn der neuen Woche auch ein neuer Weekly-Sale gestartet, bei dem ihr verschiedene Titel mit teilweise bis zu 90 Prozent Preisnachlass erwerben könnt. Unter anderem könnt ihr hier Spiele, wie The Banner Saga (Testnote: 8.0), Dungeons 2, Tropico 5 (Testnote: 8.0) und Vikings - Wolves of Midgard günstiger bekommen. Gebt ihr mehr als 15 US-Dollar aus (umgerechnet 12,44 Euro), schenkt euch GOG zusätzlich die drei Titel Kyn, Breach & Clear - Deadline Rebirth und Tropico Reloaded für eure Spielebibliothek. Nachfolgend einige Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben):