iOS

Nachdem er in den letzten zwei Ausgaben aussetzte, hat Jörg in der neuesten Ausgabe des Montagmorgen-Podcast umso mehr zu erzählen. Neben seinen neuesten Erfahrungen mit dem Balancing und der KI von Civilization 6 möchte er euch vor allem einen Ausblick auf seine kommende Tokio-Reise in der nächsten Woche geben. Zusammen mit Christoph redet er im Thema der Woche außerdem schon mal vorab über die morgige Vorstellung der neuen iPhones.

Alle Themen in der Übersicht:

00:25 Jörg und Christoph stehen nebeneinander und geben den heutigen Fahrplan vor

01:57 Ein riesengroßes Dankeschön an alle Tokio-Crowdfunding-Unterstützer

03:04 Ein kurzes Update zu unserer Stellenausschreibung

03:40 GamersGlobal gibt's jetzt auch im Wochen-Anzeiger von Neumünster

05:04 Das Rocket League -Turnier: Wo blieben denn die ganzen Anmeldungen?

07:54 Team GamersGlobal ist jedenfalls schon mal glorreich ausgeschieden

11:08 Christoph hat Destiny 2 (im Test) ein weiteres Mal angefangen

11:29 Außerdem berichtet er von seinen Eindrücken mit Rayman Legend auf Switch

13:30 Jörg hat wieder Civilization 6 (im Test: Note 7.0) ausgepackt und regt sich über die viel zu starken Briten auf, bevor er zu einem Rant über die KI ausholt

22:03 Christoph ist ganz überrascht, dass er noch mal reden darf und kommt schnell zur Vorschau mit Tests zu Metroid: Samus Returns und Tokyo Dark und einem Testvideo zu Destiny 2

22:45 Jörg gibt einen Ausblick auf seine Berichterstattung zur TGS und Tokio

27:26 Unser Ex-Praktikant Hagen (auch Super genannt) testet Divinity - Original Sin 2

28:48 Die nächste SdK behandelt vermutlich Dishonored - Tod des Outsiders

29:47 Das Thema der Woche: Die neue iPhone-Generation und das mutmaßliche iPhone X. Jörg und Christoph unterhalten sich über die aktuellen Gerüchte zu den neuen iPhones, die morgen von Apple vorgestellt werden. Planen sie womöglich selbst die Anschaffung eines der neuen Modelle? Und was halten sie überhaupt von Android?

29:47 Das Thema der Woche: Die neue iPhone-Generation und das mutmaßliche iPhone X. Jörg und Christoph unterhalten sich über die aktuellen Gerüchte zu den neuen iPhones, die morgen von Apple vorgestellt werden. Planen sie womöglich selbst die Anschaffung eines der neuen Modelle? Und was halten sie überhaupt von Android?

43:48 MrFawlty vermisst Jörgs Gamescom-Bericht zu Star Citizen

vermisst Jörgs Gamescom-Bericht zu 45:35 Maverick wünscht sich eine gesammelte Auflistung aller Plus-Galerien

45:35 Maverick wünscht sich eine gesammelte Auflistung aller Plus-Galerien

45:56 gamalala2017 spricht uns auf beeindruckende Credits in Spielen an

46:56 Foederalist möchte Jörgs Meinung zur damaligen Rivalität zwischen GameStar und PC Games hören

48:31 Simonsen fragt, ob Jörg bei seinem letzten GameStar-Besuch Spuren seiner Vergangenheit finden konnte

51:15 Stonecutter erkundigt sich nach einem Test zu Battlestar Galactica Deadlock

52:11 GarbornValOrden fragt Jörg, welche Edition des David Gilmour -Konzert er bestellt

fragt Jörg, welche Edition des -Konzert er bestellt 55:02 Selbst die Verabschiedung fällt heute länger aus

