Bayonetta & Vanquish: Händler listen Bundle für Xbox One und PS4

Nachdem Sega in diesem Jahr bereits die PC-Spieler mit Bayonetta (Testnote: 8.5) und Vanquish (Testnote. 8.0) beglückte, könnten schon bald auch die Besitzer aktueller Konsolen von Sony und Microsoft in den Genuss der beiden Titel kommen. Darauf lassen zumindest die Produkteinträge schließen, die jüngst bei verschiedenen Händlern online geschaltet wurden.

So haben die beiden tschechischen Händler Alza (auch in der englischsprachigen Version des Shops zu sehen) und Film-Game, sowie der slowakische Händler Este Lacnejsie ein Bundle für die Xbox One und die PS4 gelistet, das beide Titel umfasst. Der Preis liegt bei rund 55 Euro. Nur beim Release-Zeitraum scheinen sich die Händler noch nicht ganz einig zu sein, hier werden sowohl Oktober, als auch November 2017 angegeben. Sobald eine offizielle Ankündigung seitens Sega erfolgt, werden wir die News hier entsprechend aktualisieren.