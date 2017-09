Shenmue 3: Director Yu Suzuki über die Arbeit mit der Unreal Engine 4

PC PS4

Yu Suzuki, der Director hinter Shenmue 3, hat in einem Interview mit den britischen Kollegen von Eurogamer.net über die Entwicklung des Spiels gesprochen. Dabei äußerte er sich auch zur Arbeit mit Epics Unreal Engine 4, die bekannterweise als grafischer Motor für die Umsetzung des kommenden Action-Rollenspiels dient. Laut Suzuki sei diese perfekt für seine Herangehensweise geeignet, da sich damit schnell Prototypen des Spiels erstellen lassen:

Für mich ist das ein wertvolles Merkmal. Ich muss mich vielen Herausforderungen stellen und ich setze viel auf das Trial-and-Error-Prinzip. Ich muss also in der Lage sein, die Ergebnisse schnell zu sehen und neue Ideen auszuprobieren. Ich denke daher, dass das Konzept der Unreal Engine gut zu meinem eigenen Ansatz passt.

Wie er weiter ausführt, war die Arbeit mit Epics Engine eine ganz neue Herausforderung für ihn, da er nun auch damit begonnen hat die vorherigen Spiele von Grund auf neu zu programmieren und eigentlich gewohnt sei alles über das Programm, das er nutzt, zu wissen. Die Unreal Engine 4 sei aber wie eine Art „Black Box“, weshalb es viel herausfordernder sei, alles auf dem niedrigeren Level zu verfeinern. Aktuell arbeite er daran, den besten Weg zu finden, die Engine optimal einzusetzen, was bedeute, dass er manchmal auch das Spielszenario anpassen oder eine bessere Unterbringung der Tools-Sets selbst planen muss. „Dennoch, alles in allem denke ich, dass das eine wirklich gute Engine ist“, so der Entwickler.

Vergangen Monat brachte Ys-Net den ersten Teaser-Trailer zu Shenmue 3 heraus. Die Reaktionen der Fans fielen allerdings eher verhalten aus. Kritisiert wurden vor allem die Charaktermodelle und deren steife Gesichtsanimationen. Suzuki meldete sich daraufhin in verschiedenen Interviews zu Wort und erklärte, dass die meisten Charaktermodelle im Video noch nicht final seien und die für das Spiel entwickelten Gesichtsanimationen im Trailer noch gar nicht zum Einsatz kamen. Man kann also durchaus gespannt sein, wie das finale Ergebnis aussehen wird.