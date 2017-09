Darauf freuen wir uns im... Oktober

Jörg Langer

[FILME/SERIEN]Selbstverständlich istgesetzt für Anfang Oktober, ich gehe zusammen mit Benjamin rein. Da ich das Original in sämtlichen Fassungen kenne (bis auf diese Festival-Fassung aus dem Erscheinungsjahr) und weite Passagen auswendig mitsprechen kann, gibt es bestimmt nicht viele Menschen auf der Welt, die kritischer, aber auch kopforgasmusbereiter im Kino sitzen werden als ich. Ich hoffe, meine vom Original weniger begeisterte Kinobegleitung ist sich dieser Tatsache bewusst! Nachwievor folge ich inden Abenteuern des Internet-Startups Pied Piper, mittlerweile in Staffel 3.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich freue mich auf diezu Total War Warhammer 1 plus Total War Warhammer 2, war das nicht vielleicht ein "war" oder auch ein "War" zu viel? Egal, jedenfalls möchte ich sehen, ob das Gigantospielfeld Sinn ergibt, und werde bestimmt auch auf GamersGlobal was dazu machen. Außerdem auf meiner Liste:und– wobei ich mir bei allen dreien auch eine Würdigung als SDK vorstellen könnte...[SONSTIGES] Vermutlich langweile ich mittlerweile den einen oder anderen mit dem T-Thema, aber ich freue mich tatsächlich wahnsinnig darauf, diezusammen mit René zu machen. Beziehungsweise nach meiner Vorauswahl zu sehen, was unser werter Cutter daraus gezaubert hat, das Resultat dann zu vertonen und mit René zu finalisieren.

Karsten Scholz

[FILME/ SERIEN] Da ich letzten Monat sträflich Star Trek: Discovery vergessen habe, erwähne ich die frisch gestartete Serie einfach jetzt, zumal ich die beiden Startepisoden mangels Zeit noch gar nicht sehen konnte. Außerdem stehen im Oktober zwei Kinobesuche auf dem Programm, denn ich will Blade Runner 2049 sowie Thor: Tag der Entscheidung unbedingt auf der großen Leinwand sehen.

[SPIELE/ BRETTSPIELE] Ich befürchte, dass sich die Spiele-Releases im September auch eine ganze Menge des Zeit-Kontingents im Oktober schnappen werden. In Guild Wars 2: Path of Fire konnte ich bisher nur kurz reinspielen (die neuen Mounts fühlen sich klasse an!), in Divinity - Original Sin 2 bin ich noch gefühlte 60 Stunden vom Ende der Kampagne weg (obwohl ich bereits großartige 40 Stunden auf dem Buckel habe) und das SNES Mini schlägt ja auch erst noch hier ein.



Da ist es fast schon gut, dass mich das bisherige Gameplay-Material zu Mittelerde - Schatten des Krieges kein Stück begeistern konnte und ich The Evil Within 2 erst anfassen werde, wenn ich den ersten Teil zu Ende gespielt habe. Ich habe also noch ein bisschen Zeit, bis mit Elex und Wolfenstein 2 - The New Colossus die zwei Oktober-Releases auf meinem PC landen werden, auf die ich richtig scharf bin. Okay, dass Super Mario Odyssey hier nicht auftaucht, liegt einzig und alleine daran, dass mir eine Switch erst Weihnachten ins Haus kommen wird – man, sieht das toll aus.





Benjamin Braun

[FILME/SERIEN] Im Oktober starten zwar wieder eine ganze Reihe neuer TV-Staffeln, allerdings ist leider nicht eine einzige dabei, bei der ich die vorherigen bereits (alle) gesehen habe. Aber da ich eh nicht so ganz hinterherkomme, habe ich die freie Auswahl. Da ich beilediglich Staffel 2 noch nachholen muss, werde ich wohl damit beginnen. Dann könnte ich mehr oder weniger nahtlos mit der neuen dritten Staffel weitermachen.Gespannt bin ich aber vor allem aufist eh eine ziemlich interessante Schauspielerin und das Konzept des Films ähnlich spannend. Hier spielt Noomi Rapace nämlich gleich jeden der eineiigen Siebenlinge, die es aufgrund der Geburtenkontrolle im fiktiven Szenario des Films gar nicht geben dürfte. Deshalb darf immer nur eine der Schwestern das Haus verlassen, wobei sie alle vorgeben, ein und dieselbe Person zu sein. Das funktioniert jahrelang, bis eine der Schwester von ihrem Tag nicht mehr nach Hause zurückkommt. Ich finde den Ansatz ziemlich vielversprechend. Und da auch nochmitspielt – bei dem ich bis heute gar nicht sagen kann, weshalb ich ihn als Schauspieler sehr mag – werde ich den Film wirklich im Kino schauen, obwohl er ziemlich dialoglastig ausfallen wird.[SPIELE/BRETTSPIELE] Muss ich den Namen des Spiels, auf das ich mich im Oktober am meisten freue überhaupt nennen? Wer häufiger mal auf GamersGlobal unterwegs, der kennt die Antwort doch sowieso! Nein, das stimmt nicht ganz. Denn es gibt zwei Spiele, auf die ich mich gleichsam stark freue. Von dem einen, entwickelt von einem Spielestudio aus Essen wisst ihr bereits. Das andere ist. Das sieht einfach nur klasse aus, hat spielerisch unglaublich viel zu bieten und ist in so ziemlich jedem Aspekt so charmant, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass irgendwer diesen Titeln nicht mögen könnte.[SONSTIGES] Ich hoffe im Oktober vor allem auf den Wettergott, der uns vor allzu viel Regen und großer Kälte verschonen wird. Ich mag einfach noch nicht meine Winterjacke wieder auspacken.

Christoph Vent

Thomas Schmitz

[FILME/ SERIEN] In Sachen Serien und Filmen möchte ich mir für den Oktober ehrlich gesagt gar nicht zu viel vornehmen – ich weiß ja, dass ich alleine mit neuen Spielen genug beschäftigt sein werde. Eine Serie werde ich allerdings möglichst zeitnah schauen: die zweite Staffel. Die erste Staffel hat mich zwar nicht so weggeblasen wie viele andere, aber alleine schon das 80er-Jahre-Setting war so toll umgesetzt, dass ich es mir garantiert nicht entgehen lassen werde. Dummerweise aber erscheint die Staffel ausgerechnet am 27. Oktober, und an diesem Tag beziehungsweise dem anschließenden Wochenende...[SPIELE/ BRETTSPIELE] ... ist mein Terminplan doch schon bis oben hin mit Spielen reserviert. Müsste ich mich unter den vielen Titeln, die im Oktober kommen, für drei entscheiden, kommen zwei von diesen am 27. Oktober. Okay, bei, das nebenbei auch noch eines meiner Most Wanted des ganzen Jahres ist, hoffe ich stark, dass bis Mitte Oktober das Testmuster eintrifft. Aber dann wäre da ja auch noch, dessen neue Rollenspielansätze und unverbrauchter Ägypten-Schauplatz die Reihe für mich interessanter denn je machen.Sprach ich von drei Spielen? Hier fällt mir die Wahl etwas schwerer, ich entscheide mich aber mal für. Denn zum einen drücke ich die Daumen, dass die Spielwelt ähnlich zum Erkunden einlädt wie bei den anderen Piranha-Bytes-Spielen. Zum anderen wäre ausgerechnet nochin meiner engeren Wahl. Und jetzt ratet mal, an welchem Tag das kommt. Immer diese blöden Luxusprobleme![SONSTIGES] Das letzte verlängerte Wochenende vom Oktoberfest und damit einhergehend ein Besuch steht an. Danach reicht es für dieses Jahr aber auch wieder mit der Wiesn – vor allem, weil ich das Glück habe, jeden Tag nach der Arbeit mit der U-Bahn-Linie fahren zu müssen, die direkt von der Theresienwiese kommt.[FILME/SERIEN] Machen wir uns nichts vor: Die siebte Staffel vonwar größtenteils Grütze. Durch die vielen Schauplätze und den Nichtwillen der Serienmacher, ähnlich wie beidas große Ganze im Blick zu haben und in einer Folge mehrere Schauplätze vorkommen zu lassen, fehlte es komplett an Tempo. Die wirklich großen emotionalen Momente fehlen sowieso mittlerweile komplett. Dennoch gebe ich der achten Staffel, die am 23. Oktober bei FOX startet, eine Chance. Es kann ja nur noch besser werden. Als Nicht-Netflixer freue ich mich außerdem darauf, das ab dem 19. Oktober bei ZDFneo die zweite Staffel vonausgestrahlt wird. Vermutlich wieder zu einer furchtbaren Uhrzeit, wie die erste Staffel auch. Und ich bin gespannt, ob die Reise in die Vergangenheit, diesmal mitundin den Hauptrollen, gefällt. Genauso gespannt bin ich aufals Drehbuchautor und Regisseur, dazu X Filme als Produktionsfirma? Die haben gezeigt, dass sie was können – zumindest im Filmbereich. Und die Trailer für die Serie, die am 13. Oktober bei Sky1 anläuft, sahen richtig gut aus.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Eigentlich sollte ich mich freuen. Schließlich ist Herbst und es kommen die Blockbuster. Aber irgendwie fixt mich nur ein einziger an: Elex. Das einzige was mich abhält ist die Zeit für ein Rollenspielmonster. Als Vater von drei kleinen Jungs (ein Grundschulkind, zwei im Kindergarten) ist die Zeit im Moment äußerst endlich und das Rumlungern auf der Couch oft verlockender als das Spielen. Da sind mir oft die kurzen Titel lieber – oder eben ein Fußballspiel. Nachdem es die letzten beiden Jahre PES war, wird es dieses Mal offenbar wieder FIFA. Und da werde ich im Oktober mit Sicherheit die ein oder andere Partie spielen.



[SONSTIGES] Wie auch bei den Spielen beginnt im Herbst eines jeden Jahres das letzte große Aufbäumen von Neuveröffentlichungen, bevor die Musikindustrie den Laden dicht macht und eine Compilation nach der anderen raushaut. Im Oktober habe ich deshalb zwei Alben auf dem Schirm: Der großartige Gisbert zu Knyphausen veröffentlicht am 27.10. sein Album "Das Licht dieser Welt", ich erwarte wieder ein Meisterwerk wie "Hurra! Hurra! So Nicht.". Exakt zwei Wochen vorher kommt dann wieder eine Wundertüte von Beck. Ich weiß nocht nichts über "Colors" und bin gespannt. Und ansonsten werde ich wohl die Augen nach Vinyl offenhalten - immerhin bin ich endlich wieder stolzer Besitzer eines Plattenspielers.





Stephan Petersen

[FILME/SERIEN] Meine Watchlist bei Netflix wird immer länger. Im Oktober möchte ich endlich die dritte Staffel von Bloodline abschließen. Wie wohl die Geschichte um Familie Rayburn zu Ende geht? Danach mache ich mit Ozark und Star Trek: Discovery weiter. Nach J.J. Abrams‘ Popcorn-Star Trek habe ich keine große Erwartungen, kann eine gewisse Vorfreude allerdings nicht leugnen.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Im Oktober freue ich mich auf die Rückkehr in die postapokalyptische Welt von Fallout 4. Das hatte ich seinerzeit schon auf dem PC durchgespielt. Jetzt möchte ich eine zweite Partie mit der Game of the Year Edition auf der Xbox One in Angriff nehmen. Die DLCs kenne ich noch nicht. Zudem spiele ich es dieses Mal mit Controller. Die Maus-Tastatur-Bedienung auf dem PC war ja alles andere als optimal.



Der Oktober steht ganz im Zeichen der Familienzusammenführung. Während ich in Fallout 4 meinen Sohn suche, fahnde ich in The Evil Within 2 als Detective Sebastian Castellanos nach meiner Tochter. Die Tage werden kürzer und dunkler, das Wetter schmuddeliger und kälter: Die perfekte Zeit für hoffentlich guten Survival-Horror. Zu guter Letzt freue ich mich auf Forza Motorsport 7, wenngleich die Neuerungen wohl vor allem kosmetischer Natur sind. Ich habe jedenfalls wieder Lust darauf, italienische und US-amerikanische Sportwagen in meiner virtuellen Garage zu sammeln.



[SONSTIGES] Mal schauen, ob ich im Oktober meine Retro-Sammlung vergrößere. Der Laserdisc-Player schreit jedenfalls nach neuem Futter.





Hagen Gehritz

[FILME/SERIEN] Die Kinosäle locken mich im Oktober vor allem mit Blade Runner 2049. Ich bin gespannt, wie viel von dem Flair des eigenwilligen Klassikers diese Fortsetzung transportiert. Auch Thor 3 werde ich bestimmt sehen – vorrangig, weil ich von Gaststar Benedict Cumberbatch als Dr. Strange nicht genug bekomme. Zudem geben sich zwei meiner Serien-Highlights direkt am 1. Oktober gegenseitig die Klinke in die Hand: Dann läuft das Finale der bisher großartigen dritten Staffel von Rick & Morty im amerikanischen Fernsehen. Hierzulande wird am selben Tag wiederum der Auftakt der siebten Staffel von Bob's Burgers ausgestrahlt, deren sympathisch-schrullige Figuren es mir besonders angetan haben. Die im Zentrum der Serie stehende Familie Belcher lässt für mich die Simpsons und sonstige Animations-Clans weit hinter sich.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Die Ankündigung von The Evil Within 2 war eine meiner Top-Überraschungen auf der diesjährigen E3. Ich freue mich sehr darauf, mit Detective Sebastian Castellanos wieder mittels STEM-Apparat die Gedankenwelt eines Killers zu erkunden. Ich hoffe wieder auf abwechslungsreiche Gebiete und verstörende Monster-Designs. Es bleibt abzuwarten, wie der Wechsel von Resident Evil-Miterfinder Shinji Mikami vom Regisseur zum Produzenten sich bemerkbar macht. Die schnelle Action des letzten Trailers, die für mich wenig mit der Atmosphäre des ersten Teils zu tun hat, ließ mich mit leichten Zweifeln zurück.



Auch dem Erscheinen von South Park - Die rektakuläre Zereissprobe sehe ich freudig entgegen. Die motivierende Erkundung der Stadt, die launigen Rundenkämpfe und der stetig weiter eskalierende Humor des Vorgängers sind mir in sehr guter Erinnerung geblieben. Nicht zuletzt bin ich gespannt auf Fire Emblem Warriors. Die letzte Liaison von Nintendo und Omega Force in Form von Hyrule Warriors übertrug den Massenschlacht-Spaß der Dynasty Warriors-Reihe für mich sehr sympathisch auf die Welt von Zelda und bot einen enorm großen Umfang. Die stets um Kriege und Schlachten kreisenden Geschichten von Fire Emblem bieten schon mal eine ideale Vorlage für dieses Crossover.



[Sonstiges] Inzwischen bin ich beim vorletzten Roman aus dem Zyklus um den Hexer Geralt von Andrzej Sapkowski angelangt, den ich momentan zum zweiten Mal komplett lese. Noch ein weiterer Roman und ein Kurzgeschichtenband und ich habe wieder die Qual der Wahl, was als nächstes folgen soll.