Monster Hunter Stories für 3DS hierzulande erschienen // Launch-Trailer

3DS

Nachdem die japanischen Fans von Capcoms Monster Hunter-Reihe bereits seit Oktober 2016 selbst Hand an Monster Hunter Stories anlegen konnten, mussten sich hierzulande die Spieler in Geduld üben. Nun wurde von Publisher Nintendo der 3DS-exklusive Titel, knapp elf Monate nach dem Japan-Release, am 8. September in einer lokalisierten Version veröffentlicht.

Im Zuge des Releases hat Nintendo dem neusten Ableger einen Launch-Trailer spendiert, den wir für euch unter dieser News zum Abruf eingebunden haben. Das besagte Video mit einer Laufzeit von 1:07 Minuten präsentiert diverse Spielszenen aus dem JRPG, zudem werden euch einige Gameplay-Features des Titels kurz vorgestellt. Zum Abschluss des Clips bekommt ihr einige der mächtigen Angriffe zu sehen, die ihr in den zahlreichen Gefechten am Boden oder als Reiter eurer gezähmten Monster auslösen könnt. Diese könnt ihr mit Hilfe eines magischen Bindungssteins unter eure Kontrolle bringen und euch deren Kräfte zunutze machen. Werdet ein legendärer Reiter, um der erneuten Bedrohung durch eine uralte Macht, dem schwarzen Pesthauch, entgegenzutreten.

Monster Hunter Stories ist ab sofort zum Preis von 39,99 Euro als Retail-Version im Handel oder als Download aus dem Nintendo eShop für den 3DS verfügbar.