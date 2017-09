Call of Duty: Nächster Ableger möglicherweise wieder in der Moderne

PC XOne PS4

Call of Duty - WW2 ab 59,98 € bei Amazon.de kaufen.

Mit dem diesjährigen Ableger Call of Duty - WW2 (Preview) geht es nach langer Zeit wieder auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs zurück. Damit kommen Activision und der verantwortliche Entwickler Sledgehammer Games den Forderungen zahlreicher Spieler nach. Doch der nächste Ableger könnte nächstes Jahr schon wieder in die Moderne zurückkehren. Das lassen zumindest die aktuellen Stellenausschreibungen des Studios Treyarch vermuten, das 2018 wieder an der Reihe ist, ein neues Call of Duty zu entwickeln.

In einem Tweet weist der Studio-Design-Director David Vonderhaar darauf hin, dass aktuell Verstärkung für sein Team gesucht wird. Das Team hält Ausschau nach einem Combat-Systems Designer, der das Kampfsystem für einen „kompetitiven AAA-Shooter“ entwickeln soll. Dieser soll „fundierte Kenntnisse über Schusswaffen und moderne Militärtechnologien“ mitbringen. Als kleinen Scherz fügten die Macher hinzu, dass es auch hilfreich sei, wenn der Bewerber über Prestige-Level 1 oder höher im Multiplayer von Call of Duty - Black Ops 3 (Testnote: 8.5) verfügt.

Bis eine offizielle Ankündigung des nächsten Call-of-Duty-Spiels erfolgt, werden noch einige Monate ins Land ziehen. Ab dem 3. November dieses Jahres können die Fans erst einmal Call of Duty - WW2 auf dem PC, Xbox One und der PS4 erleben.