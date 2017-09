Marvel vs. Capcom - Infinite: Vorbesteller-Boni im neuen Trailer

PC XOne PS4

Wie Capcom bereits Ende Juni bekannt gab, wird das kommende Prügelspiel Marvel vs. Capcom - Infinite (Preview) verschiedene Boni für die Vorbesteller enthalten. Wer die Standard-Version des Spiels im Voraus erwirbt, kann sich auf zwei zusätzliche DLC-Kostüme für Ryu (Evil Ryu) und Thor (Warrior Thor) freuen. Frühkäufer der Deluxe oder der Collectors Edition werden zudem noch zusätzlich mit den beiden Outfits für Hulk (Gladiator Hulk) und Mega Man (Command Mission X) belohnt. Nun wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der die Kostüme in Aktion zeigt.

Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Marvel vs. Capcom - Infinite wird bereits diesen Monat am 21. September für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen.