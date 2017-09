Code Vein: Entwickler über Schwierigkeitsgrad, Begleiter und mehr

PC XOne PS4

Bandai Namco und Shift haben im Rahmen des IGN-First-Formats ein neues Entwicklervideo zum kommenden Rollenspiel Code Vein veröffentlicht. In dem rund sieben Minuten langen Beitrag kommen der Director Hiroshi Yoshimura und der Producer Keita Iizuka zu Wort, um unter anderem über den Schwierigkeitsgrad, die Begleiter und das Gameplay zu sprechen.

Wie bereits bekannt, hat sich das Studio für den Titel von From Softwares Souls-Reihe inspirieren lassen, dementsprechend knifflig soll das Spiel auch sein. „Code Vein ist ein extrem schweres Dungeon-Erkundungsrollenspiel und da unser Schwierigkeitsgrad so hoch angelegt ist, rechnen wir damit, dass die Spieler oft sterben und mehrere Versuche für neue Herausforderungen benötigen werden“, so Iizuka. Aus diesem Grund habe man Features im Spiel, die den Spieler bei seinen erneuten Versuchen unterstützen, um Frustrationen zu vermeiden. Welche Mechaniken da genau greifen, verrät der Entwickler allerdings nicht.

Darüber hinaus gingen die Macher auf die Begleiter ein, die laut Yoshimura eine wichtige Rolle in der Geschichte von Code Vein spielen sollen. Wie er erklärt, werden die Spieler im Verlauf des Spiels enge Beziehungen mit den Begleitern entwickeln und müssen auch wichtige Entscheidungen treffen, die einen Einfluss auf das Ende des Spiels haben werden.

Das Entwicklervideo könnt ihr euch weiter unten zu Gemüte führen. Code Vein soll irgendwann im Laufe des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.