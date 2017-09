Mercury Steam: „Nintendo hat aus uns bessere Entwickler gemacht“

3DS

Mit Metroid - Samus Returns (im Anspielbericht), wird der spanische Entwickler Mercury Steam Entertainment in der kommenden Woche eine Neuauflage des 2D-Metroidvania-Klassikers Metroid 2 - Return of Samus aus dem Jahre 1991 für den 3DS auf den Markt bringen. In einem Interview mit Games Industry hat der Studioleiter Enric Alvarez über die Entwicklung des Titels gesprochen und brachte dabei auch seine Freude über die Zusammenarbeit mit Nintendo zum Ausdruck. Wie er erklärte, habe das Studio sehr viel durch diese Partnerschaft gelernt:

Für ein spanisches Studio ist es eine unglaubliche Errungenschaft. Nintendo ist ein einmaliger Publisher, der einmalige Spiele macht. Sie sind sehr besonders und einzigartig. Sie kümmern sich um ihre Spiele. Ich übertreibe sicher nicht, wenn ich sage, dass rund 80 bis 90 Prozent unserer Konversationen sich in den letzten zwei Jahre um die für die Spieler wichtigen Dinge gedreht haben. Nur bei den restlichen zehn bis 20 Prozent ging es ums Geschäft und den üblichen Publisher-Kram.

Dieses Verhältnis bei Nintendo sei einzigartig, erklärt Alvarez weiter. „Wenn man mit ihnen wirklich eng zusammenarbeitet, versteht man erst, warum sie sind, wer sie sind. Ich möchte nicht lügen, sie sind sehr fordernd. Sie verlangen konstant das Beste von dir und noch darüber hinaus. Doch diese Erfahrung war großartig“, so der Entwickler. Man hatte in der Vergangenheit auch mit anderen Publishern, wie Codemasters und Konami zu tun und die Arbeite mit Konami sei ebenfalls toll gewesen, aber Nintendo sei da auf einem komplett eigenen Level.

Es gibt sehr viele Fans, die keine andere Spiele außer die von Nintendo mögen und nun verstehe ich auch, warum das so ist. Es war ein Vergnügen und wir haben viel dabei gelernt. Um ehrlich zu sein, sie haben aus uns bessere Entwickler gemacht.

Metroid - Samus Returns wird ab dem 15. September für den Nintendo 3DS erhältlich sein. Dies wird möglicherweise nicht der einzige neue 2D-Ableger der Serie bleiben, denn wie der Serienschöpfer Yoshio Sakamoto erst kürzlich verriet, habe er durch seine Beteiligung an der Neuauflage große Lust auf ein weiteres 2D-Spiel für das Franchise bekommen. Ob es dazu kommt, das kann am Ende nur Nintendo entscheiden. Aktuell arbeitet der Spielehersteller an Metroid Prime 4, das im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles angekündigt wurde.