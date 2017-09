Destiny 2: Microsoft-Store verrät Details zur ersten Erweiterung

PC XOne PS4

Destiny 2 ab 51,90 € bei Amazon.de kaufen.

Der Release von Destiny 2 auf den Konsolen liegt zwar nur wenige Tage zurück, im Microsoft Store wurden allerdings bereits Details zur ersten geplanten Erweiterung veröffentlicht. Diese wird Fluch des Osiris heißen und das Spiel um neue Story-Missionen und Abenteuer erweitern, die euch auf den Planeten Merkur führen werden. Ihr reist durch Zeit und Raum, um das Geheimnis von Osiris zu lüften, eine düstere Zukunft abzuwenden und das Band zwischen dem legendären Warlock und seiner größten Schülerin Ikora Rey zu erneuern. Die Features der Erweiterung werden wie folgt beschrieben (Herstellerangaben):

Entdecke Merkur und dessen geheimnisvollen „Immerforst“

Neue Story-Missionen und Abenteuer

Neue thematisch entworfene Waffen, Rüstungen und Ausrüstungsgegenstände

Neue Koop-Aktivitäten

Neue kompetitive Mehrspieler-Arenen

Und mehr ...

Die Erweiterung ist Teil der Destiny 2: Deluxe Edition und des Season Passes. Was diese einzeln kosten wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch zum Release-Termin machten die Entwickler bisher keine Angaben. Destiny 2 ist seit dem 6. September für die Xbox One und die PS4 erhältlich. Eine PC-Umsetzung wird im kommenden Monat, am 24. Oktober erscheinen.