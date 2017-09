PC XOne

Ordentlich was los auf dem Bildschirm.

Sternenkrieg

Nicht nur der Gegner, auch die Umwelt ist gegen uns.

Drei Leben? Echt jetzt?

Einer der Bossfights.

Fazit

Action-Shoot-em-up

Einzel- und Koop-Modus

Reaktionsschnelligkeit nötig

Preis am 20.9.2017: 11,99 Euro (auch für PC erhältlich)

In einem Satz: Pixeliger 2D-Shooter, der Spaß macht

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut., das horizontale Sidescroll-Shoot-em-up aus dem Hause Abylight, ist "einfach zu erlernen, aber verdammt schwer zu meistern", wie der Entwickler selbst sagt. Wir haben uns für euch in die pixelige Bullethell gewagt und prüfen, was an dem Spruch dran ist.Eine böse Macht, die Meroptianer, haben den prächtigen Omios Stern eingenommen und nur wir, hochdekoriert und extrem tödlich in unserer Funktion als Kampfpilot, haben die nötigen Fähigkeiten, um den Stern zu befreien. Ausgestattet mit einem wendigen, laserbewaffneten Raumgleiter, starten wir unsere Mission. Mit der Zeit rüsten wir unser Schiff immer weiter auf, wählen die günstigste Route durch das Level und ballern uns durch die Gegnerhorden bis zu einem der 35 Bosse, die uns erwarten.Dafür schießen wir uns durch 21 Planeten, die über 100 unterschiedliche Gegner beheimaten. Unser Schiff lässt sich dabei präzise steuern. Egal ob vor oder zurück, hoch oder runter, unser Gleiter reagiert sofort. Und das ist auch nötig, denn nicht selten fliegen mehrere Dutzend Geschosse oder gegnerische Schiffe auf uns zu und zwingen uns zu waghalsigen Ausweichmanövern, sollten wir die Flugkörper nicht sofort mit unseren Lasern oder Bomben erwischen. Als wäre das nicht schon genug, erfordern noch natürliche Fallen und angreifende Tiere unsere Aufmerksamkeit.Das Dumme ist nämlich: Unser Schiff hält weniger aus als eine Seifenkiste. Zwei Treffer und wir können den Schleudersitz aktivieren. Außerdem haben wir nur drei Leben. Bis wir ein Level verstehen und es durchspielen können, müssen wir mehrere Male neustarten und unsere Ausrüstung wählen. Das ist extrem nervig und so nicht mehr zeitgemäß. Es mag ja nostalgisch korrekt sein, der Arcade-Automat winkt fröhlich mit dem Markstück, aber es stört den Spielfluss zu sehr und sollte dringend korrigiert werden.Super Hydorah macht nämlich Spaß. Das Durchfliegen der Levels, die Befriedigung, die kniffligen Stellen zu meistern und immer ein Stückchen weiter zu kommen als im letzten Durchgang, sind der Lohn der Mühen. Dass der Titel dabei extrem pixelig ist, Immersion und so, fällt noch nicht mal auf, denn wir haben eh nicht wirklich Zeit, darauf zu achten. Hinzu kommt der fluffige Soundtrack, der auch nach dem Ausschalten noch im Ohr bleibt.Super Hydorah ist ein auf klassisch getrimmtes Shoot-em-up. Mit den drei Spielmodi Einzelspieler, Couch-Koop und dem Minispiel Roboterjagd ist es auch vom Umfang her eine runde Sache und darf von jedem, der zwischendurch ein Ründchen abschalten will, gekauft werden. Allerdings sollte ein gewisser Ehrgeiz vorhanden sein, denn mal eben spielt ihr das Spiel trotzdem nicht durch.