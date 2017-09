Cyberpunk 2077: Entwicklung schreitet gut voran, 300 Entwickler involviert

PC PS4

Auf der E3 2017 sparte sich CD Projekt den Messeauftritt komplett, auf der gamescom im August stand alles im Zeichen des Solomodus sowie der eSport-Anbindung von Gwent - The Witcher Card Game (Preview). Ja weiß denn der polnische Entwickler und Publisher von Spielen wie The Witcher 3 - Wild Hunt (im Test: Note 9.0) nicht, dass die Rollenspielfans vor allem wissen wollen, wie es um das neue RPG Cyberpunk 2077 steht? Doch, bewusst ist das CD Projekt ganz bestimmt. Aber wie Geschäftsführer Adam Kicinski im Rahmen einer Investorenkonferenz sagte, will man erst dann mit mehr Informationen zu dem, was das Team erreicht habe, an die Öffentlichkeit gehen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Konkret sagt er, dass es "eines Tages" soweit sein wird.

Kicinski bekräftigte bei der Gelegenheit, dass der größte Teil der Belegschaft von CD Projekt mit Hochdruck an Cyberpunk 2077 arbeitet. 300 Beteiligte sollen es sein, die derzeit an dem Projekt arbeiten, das auf der gleichnamigen Table-Top-Reihe basiert. Wann CD Projekt mehr zeigt und wann das Spiel fertig werden könnte, bleibt weiterhin offen. Da über die Ankündigung des Spiels hinaus, die bereits im Jahr 2012 erfolgte, außer ein paar Artworks nur wenige Details vom in Warschau ansässigen Studio verraten wurde, darf man wohl kaum mit einer Veröffentlichung vor dem Jahr 2019 rechnen.

Finanziell dürfte es CD Projekt indes nicht schlecht gehen. Neben dem laut Kicinski sehr erfolgreichen The Witcher 3 betreibt die Firma auch das Online-Portal GOG.com. Konnte man dort in den Anfängen vor allem via DOS Box für aktuelle PCs fitgemachte PC-Klassiker erwerben, erscheinen dort zunehmend auch aktuelle Titel aus dem Indiebereich, aber teils auch namhaftere Spieletitel in gewohnt DRM-freien Versionen, darunter beispielsweise auch Titel vom deutschen Studio Daedalic oder auch die Spiele von Telltale Games und Tim Schafers Entwicklerfirma Double Fine Productions.