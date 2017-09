GG-Blitzaktion: Gewinnt 3x Elite - Dangerous Commander Deluxe Edition für PS4

PC XOne PS4 MacOS

Elite - Dangerous ab 24,99 € bei Amazon.de kaufen.

Entwickler-Ikonespendierte seinem Spieleklassikerbereits im Dezember 2014 eine weitere Fortsetzung. Seit Juni dieses Jahres steht das Weltraumspiel Elite - Dangerous (im Test ) auch PlayStation-4-Besitzern zum Kauf zur Verfügung. Wer eine PS4 Pro sein Eigen nennt, darf die prozedural generierten Weiten des Spiels zudem mitsamt ein paar technischer Vorzüge wie beispielsweise 4K- und HDR-Support erkunden, darin kämpfen und Handel treiben.Wenn ihr bei unserer heutigen Blitzaktion mitmacht, könnt ihr einen von gleich drei PSN-Codes für die sogenannte Commander Deluxe Edition von Elite - Dangerous gewinnen. Um im Lostopf zu landen, aus dem heraus wir die drei Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen werden, müsst ihr lediglich einen Kommentar unter dieser News hinterlassen, in dem ihr uns mitteilt, dass ihr gewinnen wollt. Um teilnehmen zu können, müssst ihr diesen Kommentar als registrierter User posten. Solltet ihr noch nicht bei uns angemeldet sein, könnt ihr das auf dieser Seite allerdings innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu identischen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Zudme müsst ihr euren Kommentar vor dem Ende dieser Blitzaktion, heute, Sonntag, den 10. September um 23:59 Uhr gepostet haben. Denn nur dann landet euer Username im Lostopf.Die Auflösung dieser Blitzaktion sowie der Versand der Codes an die ermittelten Gewinner erfolgt am Montag Vormittag. Elite - Dangerous ist neben den genannten Plattformen PC und PS4 auch für Xbox One verfügbar.Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!