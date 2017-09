The Witcher 3: Patch für PS4 Pro erscheint wahrscheinlich in Kürze

XOne PS4

Obwohl CD Projekt im letzten Jahr noch angab, aufgrund der Entwicklung von Gwent - The Witcher Card Game (im Gamescom-Bericht) und Cyberpunk 2077 keine Kapazitäten überzuhaben, erscheint nun doch ein PS4-Pro-Patch für The Witcher 3 (im Test: Note 9.0). Wie Adam Kicinski, der Präsident von CD Projekt, bei einer Präsentation sagte, sei es bereits "in wenigen Tagen" für den 4K-Patch soweit. Ein entsprechendes Update für die kommende Xbox One X soll Ende des Jahres erscheinen.

Ganz sicher – oder zumindest spruchreif – scheint der Termin allerdings nicht zu sein. Gegenüber Eurogamer.net wollte Senior PR Manager Radek Adam Grabowski die Aussage Kicinskis nicht bestätigen und gab lediglich an, dass weitere Details inklusive der exakten Termine noch mitgeteilt werden. Ob sich sein Chef in diesem Fall verplappert hat, oder ob der Patch für PS4 Pro womöglich doch noch ein wenig länger auf sich warten lässt, bleibt damit erstmal offen. Wir tippen allerdings stark darauf, dass er seinem PR-Team einfach zuvorgekommen ist.