GG-Blitzaktion: Gewinnt 2 Steamcodes für Xcom 2: War of the Chosen [beendet]

Die Blitzaktion ist beendet. Gewonnen haben unsere Userund. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit War of the Chosen!Seit dem 29. August steht miteine Erweiterung für das Rundentaktikspielim Handel, das sich gewaschen hat. Denn nicht ohne Grund hat das Addon im Test bei GamersGlobal eine der höchsten je vergebenen Wertungen erhalten. Die umfangreiche Erweiterung verbessert nicht bloß diverse Spielmechaniken und fügt gänzliche neue hinzu, sondern erweitert das Angebot auch um drei neue Fraktionen, darunter die die sogenannten Schnittern sowie die Scharmützler.Ihr wollt eure auch so schon starke PC-Version von Xcom 2 noch besser machen mit War of the Chosen? Dann macht einfach bei unserer heutigen Blitzaktion mit. Zu gewinnen gibt es nämlich zwei Steamcodes für War of the Chosen, die wir unter allen Teilnehmern nach dem Zufallsprinzip verlosen. Alles, was ihr zur Wahrung eurer Gewinnchance tun müsst, ist einen Kommentar unter dieser News zu hinterlassen, in dem ihr uns eindeutig mitteilt, dass ihr gewinnen möchtet.Ein paar Dinge gibt es dabei allerdings noch zu beachten. Zum einen müsst ihr den Kommentar als registrierter User verfassen. Die Gewinner erhalten ihren Steamcode nämlich ausschließlich als private Nachricht übermittelt. Solltet ihr noch nicht bei uns angemeldet sein, könnt ihr das auf dieser Seite allerdings innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu identischen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die andere Voraussetzung lautet, dass ihr euren Kommentar vor dem Ende dieser Blitzaktion, heute, Samstag, den 9. September um 23:59 Uhr gepostet haben müsst. Denn nur dann landet euer Username im Lostopf.Die Auflösung dieser Blitzaktion sowie der Versand der Codes an die ermittelten Gewinner erfolgt am Montag Vormittag. Beachtet bei eurer Teilnahme, dass es sich um eine Erweiterung zu Xcom 2 handelt, die also nicht ohne das Hauptspiel lauffähig ist. War of the Chosen ist aktuell nur für PC via Steam verfügbar. Die Erweiterung steht ab dem 12. September aber auch Besitzern des Spiels für PS4 und Xbox One zum Kauf zur Verfügung.Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!