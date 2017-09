Spielwiese Podcast #33: Echtzeitstrategiespiele - Die Erben des Wüstenplaneten (Top 10)

PC

Das Echtzeitstrategie-Genre hat eine bewegte Geschichte hinter sich. In den 90er Jahren sehr populär, sank das Interesse an dem Genre Mitte der 2000er zunehmend. In den letzten Jahren gab es dann nicht nur viele Neuauflagen, zuletzt StarCraft Remastered (GG-Angetestet), sondern auch komplett neue Titel wie Grey Goo oder das frisch angekündigte Age of Empires 4.

Der Spielwiese Podcast 33 mit Gastgeber Alex aka Sothi und den regular panelists Flo sowie Benni aka Vampiro nehmen das zum Anlass, eine gemeinschaftliche "Top 10"-Liste der Echtzeitstrategie aufzustellen, wobei bei Reihen jeweils ein Titel als Leuchtturmtitel gewählt wurde, die anderen aber auch angesprochen werden. Ergebnis ist eine bunte Liste von Fantasy über Historie bis hin zu Science Fiction.

Den Link zum gut vierstündigen Podcast findet ihr in den Quellen dieser News. Dort gibt es dann auch eine Timeline (mit Spoiler-Option) und die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Gewinnspiel. Der Preis: Planetary Annihilation. Alternativ könnt ihr euch übrigens die Youtube-Version des Podcasts direkt unter dieser News anhören.