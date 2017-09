PC iOS Linux MacOS Android

Ein Rollenspiel mit 3D-Grafik in handgestalteten, also nicht zufallsgenerierten Welten? Das fällt auf zwischen all den Roguelikes im Pixellook, die immer noch den Indiebereich fluten. So versucht sich das polnische Indiestudio Event Horizon mit Tower of Time an etwas Neuerung im RPG-Dschungel, das aber mit einem Echtzeitkampfsystem viele klassische Actionrollenspielelemente aufgreift. Noch befindet sich das Spiel im Early Access – was steckt jetzt schon drin?

Im Prolog erkundet ihr als kleiner Junge eine Ruine.

Der Turm der Zeit

Die Geschichte beginnt passend zum Genre fantasievoll: in einer postapokalyptischen Fantasywelt findet euer Held als Kind in einer Ruine einen magischen Thron, flieht dann aber vor der seltsamen Anziehungskraft dieses Relikts. Viele Jahre später, nun im Dienste des Königs stehend, kehrt ihr an diesen mysteriösen Ort zurück, diesmal in Begleitung zweier kämpfender Recken. Diese lasst ihr die Ruine erkunden, bis sie den Thron wiederfinden, was auch der Tutorialteil des Spiels ist. Auf diesen Thron, der weiterhin eine unheimliche Anziehungskraft auf den Protagonisten ausübt, nimmt er dann auch sogleich platz und kann nun jederzeit gedanklich mit seinen Kämpfern – zu Beginn ein Nahkämpfer und eine Bogenschützin – Kontakt aufnehmen.



Vor einem Kampf werden die Werte der Gegner angezeigt.

Ab hier beginnt dann das eigentliche Spiel, die Erkundung des Tower of Time, um den es sich bei der Ruine handelt. Somit sind wir auch im klassischen Rollenspielkontext: Ebene für Ebene könnt ihr so einiges entdecken. Es gibt kleinere Umgebungsrätsel, Gestalten, die euch Quests geben, und ihr werdet auch auf einen Avatar des Turmes selber treffen. Die Charaktere, die ihr steuert, kommentieren dabei mittels schriftlicher Dialoge regelmäßig die Entdeckungen und Ereignisse. Natürlich findet ihr auch eine Menge an nützlicher Beute wie Gold, Edelsteine und bessere Ausrüstung.

Im Zeitlupemodus wird die Umgebung grau.

Echtzeit mit Zeitlupe

Bis hierhin gestaltet sich Tower of Time noch recht konventionell, das besondere sind die Echtzeitkämpfe. Die jeweiligen Gegner erwarten euch zunächst in der normalen Spielwelt, und sobald ihr in ihre Nähe kommt, werden euch zunächst Kampfinformationen eingeblendet. So könnt ihr in Ruhe die Art und Anzahl der Gegner und ihre Resistenzen studieren und müsst dann erst entscheiden, ob ihr zum Kampf antretet oder euch zurückzieht und besser ausrüstet.



Entscheidet ihr euch für den Kampf, wird dieser in einer eigenen Arena ausgeführt. Die Gegner kommen in Wellen. Ihr platziert eure Kämpfer, löst eure Fähigkeiten aus und könnt jederzeit die Zeit stark verlangsamen. Dies macht die Planung einfacher und die Kämpfe trotz Echtzeit weniger hektisch. Die Reichweiten eurer Waffen und Fähigkeiten werden gut sichtbar dargestellt und das Zusammenspiel eurer Partymitglieder erlaubt interessante taktische Manöver. So kann der Nahkampfheld beispielsweise eine temporäre Mauer heraufbeschwören.



Die Beleuchtung wertet die Spielwelt optisch auf.

Mittels Teleportern bewegt ihr euch schnell durchs Level und zurück in euer Lager. Dort könnt ihr mit Gold und Edelsteinen eure Gebäude ausbauen und dadurch die Helden aufleveln. Erfahrungspunkte gibt es hingegen nicht. Nach und nach entdeckt ihr zu euren ersten beiden Helden auch noch weitere, die ihr dann in einer größeren Gruppe in den Turm mitnehmen könnt. Zu Beginn des Spiels sind fünf Schwierigkeitsgrade wählbar, vom einfachsten “Story”-Modus bis hin zu “Episch”. Diese verändern die Schadens- und Lebenswerte der Gegnern.

Der erste Boss schließt das Tutorial ab.

Fazit

Tower of Time bietet euch interessante Kämpfe und eine umfangreiche Story mit vielen Quests, bei denen ihr aber viele Texte lesen müsst. Die Welt ist schön gestaltet, die Polygonarmut der 3D-Modelle wird durch stimmige Beleuchtungseffekte ausgeglichen und lädt zum Erkunden ein. Auch wenn der Titel noch bis voraussichtlich zum Jahreswechsel im Early Access sein wird, machen die ersten Ebenen des Turms schon einen sehr vollständigen Eindruck. Zu den ersten vier vorhandenen Ebenen wird der Entwickler nach und nach noch weitere ergänzen. Derzeit liegt das Spiel nur komplett auf Englisch vor, laut Entwickler ist aber eine Übersetzung ins Deutsche geplant.