Bayonetta 3: Arbeitet Platinum Games bereits an der Fortsetzung?

In den vergangenen Monaten ließ das japanische Entwicklerstudio Platinum Games immer wieder durchblicken, dass man gerne ein neues Bayonetta entwickeln möchte. Auf Twitter sorgte der Serienschöpfer Hideki Kamiya‏ kürzlich für neue Spekulationen unter den Fans. Auf die Frage eines Followers hin, ob die Spieler jemals erfahren werden, wie die Welt von Bayonetta heißt, antwortete der Macher: „Warte einfach, bis Bayonetta 3 erscheint.“

Eine konkrete Ankündigung ist diese Antwort zwar nicht, es reichte allerdings aus, um die Fans in helle Aufregung zu versetzen. Sollte das Team tatsächlich bereits an einem neuen Teil der Serie arbeiten, kann man gespannt sein, für welche Plattform dieser erscheinen wird. Während der Erstling 2009 noch für die Xbox 360 und die PS3, sowie im April dieses Jahres auch via Steam für den PC erschien, blieb Bayonetta 2 aufgrund der Finanzierung durch Nintendo bis heute exklusiv den Besitzern der WiiU vorbehalten. Sollte erneut Nintendo als Publisher einspringen, könnte Bayonetta exklusiv für Nintendos Hybrid-Konsole Switch erscheinen.