L.A. Noire kommt für PS4, Xbox One, Switch und VR

PC Switch 360 XOne PS3 PS4

Die Gerüchte gab es bereits länger, nun hat Rockstar Games Umsetzungen des Detektivspiels L.A. Noire (im Test: Note 8.0) für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch und zusätzlich eine VR-Version des Spiels für PC angekündigt. Konkret sollen die neuen Konsolenversionen am 14. November erscheinen (digital und physisch), dasselbe gilt für L.A. Noire - The VR Case Files, das PC-Spieler mit HTV Vive ab dem genannten Tag kaufen und spielen können werden.

The VR Case Files soll sieben in sich geschlossene Fälle aus dem Hauptspiel umfassen und dabei "atemberaubende Action mit der echten Arbeit eines Detectives" verbinden. Mehr Details dazu, inwiefern diese Fälle "für VR angepasst" wurden, verrät Rockstar Games nicht. Auch ein Preis wird nicht genannt. Die neuen Konsolenversionen werden das Hauptspiel inklusive sämtlicher damals veröffentlichten Downloadinhalte umfassen. Die Besonderheit der Switch-Version besteht im sogenannten Joy-Con-Modus, in dem auch die Bewegungssteuerung der neuen Nintendo-Konsole genutzt wird. Es soll zudem "neue Breitbild- und Schulterkameraperspektiven" geben. Im Handheldbetrieb werden zudem auch Funktionen über die Touch-Steuerung des Displays nutzbar sein.

Die Versionen für PS4 und Xbox One umfassen ebenfalls Hauptspiel und alle DLC-Inhalte und sollen neben einer insgesamt höheren visuellen Qualität auch einige neue Grafikfeatures erhalten, etwa im Bereich der Beleuchtungseffekte. Als native Auflösung für beide Plattformen verspricht Rockstar Games 1080p, auf PS4 Pro und Xbox One X soll sie bei 4K liegen. Das ursprünglich von Team Bondi entwickelte L.A. Noire erschien bereits im Mai 2011 für Xbox 360 und PS3. Im November desselben Jahres folgte die Umsetzung für PC.