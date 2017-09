Secret of Mana: Vergleichsvideo zwischen Remake und Original erschienen

PC PS4 Wii PSVita iOS

Wie bereits berichtet, wird am 25.2.2018 ein Remake des Spieleklassikers Secret of Mana für die PS4, PSVita und den PC erscheinen. Auf Youtube wurde auf dem Kanal von Cycu1 nun ein Video veröffentlicht, dass insbesondere auf die graphischen Veränderungen eingeht und euch nebeneinander das Original mit dem Remake vergleicht. So könnt ihr euch ein eigenes Bild zu den Veränderungen machen und entscheiden, ob der Fortgang von der Pixelgrafik gut oder schlecht ist.

Die bisher weiteren bekannten Fakten halten sich noch stark in Grenzen:

Vertonung der Charaktere: Im Ankündigungstrailer ist bereits Randi zu hören. Auch die weiteren Charaktere sollen vertont werden.

Neu gestalteter Soundtrack, der auf dem Original basiert.

Lokaler Multiplayermodus. (drei Spieler im lokalen Koop, kein Online-Koop)

Gefällt euch der neue Grafikstil oder hättet ihr lieber den klassischen Pixellook beibehalten? Verratet es uns in den Kommentaren.