Arma 3: Laws of War-DLC veröffentlicht

PC

Am 7. September hat Bohemia Interactive mit Laws of War einen weiteren DLC für seine Militär-Sandbox Arma 3 veröffentlicht. Der ursprünglich unter dem Codenamen „Orange DLC“ angekündigte kostenpflichtige DLC wird im Bundle 2 enthalten sein. Solltet ihr dieses Bundle bereits gekauft haben, erhaltet ihr die Erweiterung automatisch per Steam-Update. Den Fokus legt Bohemia im Gegensatz zu den bisher veröffentlichten Zusatzinhalten weniger auf neues militärisches Gerät als vielmehr auf eine neue nichtmilitärische Fraktion inklusive der zugehörigen unterschiedlichen Fahrzeuge. Die neuen Inhalte sind im Einzelnen:

International Development & Aid Project (IDAP):

Bei dieser Fraktion handelt es sich um eine nichtstaatliche Hilfsorganisation, die sich auf die humanitäre Einsätze in Krisenregionen und –situationen konzentriert.

Transporter, der euch in 20 verschiedenen Ausführungen zur Verfügung steht. So kann dieser als Frachtfahrzeug, Transportfahrzeug für Einsatzkräfte oder Krankentransportwagen eingesetzt werden.



Unbewaffnete Mehrzweckdrohne, die entweder Güter transportieren oder zur Entschärfung von Minen eingesetzt werden kann.



Persönliche Ausrüstungsgegenstände wie Schutzwesten, Rucksäcke, Mützen und Helme, Gehörschutz, Schutzbrillen oder Outfits.

Mini-Kampagne "Remnants of War":

Ihr übernehmt die Rolle eines Minenentschärfungsexperte der IDAP und sollt nach der Beendigung eines Krieges in den Republiken Altis und Stratis Minen aufspüren und entschärfen. Im Verlauf der Kampagne werden die unterschiedlichen Perspektiven der Konfliktparteien während der Auseinandersetzung beleuchtet.

Beim APERS Minenwerfer handelt es sich um ein Waffensystem, um ein bestimmtes Gelände mithilfe von Landminen abzusperren. Auch nach Beendigung des Konfliktes sorgen Überbleibsel für Gefahr.

Darüberhinaus wird es wie bei vorherigen DLCs auch ein sogenanntes "platform update" geben, das alle Besitzer von Arma 3 erhalten. Ihr benötigt dazu keinen einzigen der bisher veröffentlichten DLCs. Dieses beinhaltet neue Präsentations-Szenarien, in denen ihr verschiedene Aufgaben erledigen müsst. Darüber hinaus werden Blindgänger, Streumunition, Flugblätter und medizinische Ausrüstungsgegenstände hinzugefügt. Außerdem werden weitere Steam Achievements eingeführt.

Der DLC wurde vom neuen Studio in Amsterdam entwickelt und von der Arbeit des Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) inspiriert. Es wurde versucht, den humanitären Aspekt von kriegerischen Auseinandersetzungen wie zivile Opfer und Kollateralschäden ins Spiel zu integrieren und die langfristigen Folgen zu beleuchten.

Der DLC ist für 9,99 Euro über Steam erhältlich. Ein Anteil aus den Verkaufserlösen wird dem IKRK gespendet.